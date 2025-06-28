Александр Мостовой: «Против Абаскаля ничего не имею, просто под руку попался. Кто это и почему он приходил в «Спартак»? Слава богу, он в Мексике»
Александр Мостовой поделился мнением о Гильермо Абаскале.
В конце мая бывший главный тренер «Спартака» возглавил клуб «Атлетико Сан-Луис», выступающий в чемпионате Мексики.
«Давайте скажем так, лично я против Абаскаля ничего не имею. Я всегда это говорил и отмечал, просто под руку он попался. Просто кто это и почему он пришел в свое время в «Спартак»?
Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждет приглашения от наших команд. Ребят, вы с ума посходили? Слава богу, он в Мексике, там пусть тренирует», – сказал экс-футболист сборной России.
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