Александр Мостовой: «Против Абаскаля ничего не имею, просто под руку попался. Кто это и почему он приходил в «Спартак»? Слава богу, он в Мексике»

Александр Мостовой поделился мнением о Гильермо Абаскале.

В конце мая бывший главный тренер «Спартака » возглавил клуб «Атлетико Сан-Луис», выступающий в чемпионате Мексики.

«Давайте скажем так, лично я против Абаскаля ничего не имею. Я всегда это говорил и отмечал, просто под руку он попался. Просто кто это и почему он пришел в свое время в «Спартак»?

Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждет приглашения от наших команд. Ребят, вы с ума посходили? Слава богу, он в Мексике, там пусть тренирует», – сказал экс-футболист сборной России.