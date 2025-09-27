У Винисиуса 7 (3+4) очков в 7 матчах за «Реал» в сезоне Ла Лиги

Винисиус отметился результативным действием в мадридском дерби.

Вингер «Реала» ассистировал Арде Гюлеру в эпизоде со вторым голом в ворота «Атлетико».

У Винисиуса, таким образом, в 7 матчах сезона Ла Лиги 4 ассиста и 3 гола.

