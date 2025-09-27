У Винисиуса 7 (3+4) очков в 7 матчах за «Реал» в сезоне Ла Лиги
Винисиус отметился результативным действием в мадридском дерби.
Вингер «Реала» ассистировал Арде Гюлеру в эпизоде со вторым голом в ворота «Атлетико».
У Винисиуса, таким образом, в 7 матчах сезона Ла Лиги 4 ассиста и 3 гола.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию мадридского дерби.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?72113 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости