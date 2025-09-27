Журналист из Шотландии поставил Мактоминея на 1-е место в голосовании «Золотого мяча». В Грузии лучшим выбрали Хвичу, в Египте – Салаха, в Марокко – Хакими, в Мозамбике – Мбаппе
Усман Дембеле набрал 1380 баллов и выиграл награду, опередив Ламина Ямаля из «Барселоны» (1059), а также партнера по «ПСЖ» Витинью (703).
Француза на первое место поставили 73 из 100 журналистов, принимавших участие в голосовании.
Журналист из Шотландии поставил Скотта Мактоминея из «Наполи» и сборной Шотландии на первое место в своем списке, журналист из Грузии поставил грузина Хвичу Кварацхелию из «ПСЖ» на первую позицию.
Респондент из Мозамбика поставил Килиана Мбаппе из «Реала» на первое место, Мохамеда Салаха – на второе, Ламина Ямаля – на третье, Винисиуса – на четвертое.
Также журналист из Марокко поставил марокканца Ашрафа Хакими из «ПСЖ» на первую строчку, репортер из Египта – Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» и сборной Египта.
Салаха на первую позицию, кроме того, поставили представители Бахрейна, Иордании и Южной Африки. Хакими также получил первую строчку от представителей Бельгии и Габона.