  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о давлении на Винисиуса с трибун в матче с «Атлетико»: «Мы должны быть готовы, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку»
2

Алонсо о давлении на Винисиуса с трибун в матче с «Атлетико»: «Мы должны быть готовы, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку»

Хаби Алонсо высказался о возможной реакции фанатов «Атлетико» на Винисиуса.

«Реал» сыграет на выезде с «Атлетико» в субботу в 7-м туре Ла Лиги

Поговорите ли вы с Винисиусом, чтобы он не обращал внимание на то, что происходит на трибунах?

– Нельзя уходить от того, что произошло. Мы должны быть готовы и иметь свой ответ. Вини для нас – фундаментальный игрок.

Мне понравилось то, что он сделал на днях, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку, – сказал главный тренер «Реала». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70895 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
болельщики
logoХаби Алонсо
logoВинисиус Жуниор
logoАтлетико
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
12сегодня, 11:45
Главные новости
Генич о работе с Карпиным на «Матч ТВ»: «Спорная дрессировка, кому-то вообще не заходила. Но интересно. Он призывал всегда оставлять место для сомнения: «возможно», «показалось»
712 минут назад
Аморим об «МЮ»: «У меня есть идея, но перед играми я не знаю, как она будет реализована. Лучший способ справиться с этим – думать, что каждый матч последний»
915 минут назад
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
1223 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
10327 минут назад
Эксперты Лиги чемпионов совсем не верят в триумф «Арсенала» в этом сезоне. А кого назовете фаворитом вы?
30 минут назадТесты и игры
«Спартак» проведет переговоры с Денисовым о новом контракте и не продлит договор с Рябчуком (Сергей Егоров)
1237 минут назад
Рафинья из-за травмы выбыл минимум до перерыва на матчи сборных
2339 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
140 минут назад
Аршавин подал иск к Барановской об изменении размера алиментов
4749 минут назад
Шпилевский о судьях в РПЛ: «Нейтральность не присутствует, особенно когда играешь с большими клубами. Зачем в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Как ребятам объяснить?»
753 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
2 минуты назад
«Крылья Советов» – «Динамо». Рассказов и Миранчук играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
620 минут назад
Луис Асуэ забил за «Шанхай» Слуцкого впервые с 27 июля – «Мэйчжоу Хакке». Это четвертый гол нападающего за клуб
сегодня, 13:05Видео
Александр Мостовой: «Батраков должен переходить в европейский клуб, где будет железно основным. Важно приспособиться к скоростям – есть пример Захаряна, как это тяжело»
6сегодня, 12:10
Алонсо о том, могут ли «Реал» и «Барса» набрать 100 очков в Ла Лиге: «Трудно выиграть каждый матч. Не сможем побеждать только из-за того, что вышли на поле»
12сегодня, 11:45
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
1сегодня, 11:38
Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
6сегодня, 11:32
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого разгромил «Мэйчжоу Хакка» – 6:1. У Си сделал дубль, Асуэ, Лю Чэнюй, Ян Цзэсян и Ян Хаоюй тоже забили
5сегодня, 11:00Видео
Палмер из-за травмы паха пропустит матчи с «Брайтоном», «Бенфикой» и «Ливерпулем». «Челси» решил поберечь хавбека
9сегодня, 10:24
Ловчев о проблемах российского футбола: «Не очень много молодых ребят появляется – у нас нет конкуренции. Приезжают какие-то левые иностранцы и ничего не дают»
16сегодня, 10:10