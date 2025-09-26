Алонсо о давлении на Винисиуса с трибун в матче с «Атлетико»: «Мы должны быть готовы, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку»

Хаби Алонсо высказался о возможной реакции фанатов «Атлетико» на Винисиуса.

«Реал» сыграет на выезде с «Атлетико » в субботу в 7-м туре Ла Лиги .

– Поговорите ли вы с Винисиусом, чтобы он не обращал внимание на то, что происходит на трибунах?

– Нельзя уходить от того, что произошло. Мы должны быть готовы и иметь свой ответ. Вини для нас – фундаментальный игрок.

Мне понравилось то, что он сделал на днях, мне нравится видеть его улыбающимся. Не будем как-то менять подготовку, – сказал главный тренер «Реала ».