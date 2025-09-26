Симеоне об Альваресе: «Выдающийся игрок, лучший, что есть у «Атлетико». Хулиан предан клубу, его надо беречь»

Диего Симеоне заявил, что «Атлетико» нужно беречь Хулиана Альвареса.

В субботу «Атлетико» примет «Реал » в 7-м туре Ла Лиги.

О сравнениях Килиана Мбаппе с Хулианом Альваресом

«Это ваше дело. Я не берусь оценивать соперников. Видно, что Хулиан полностью предан клубу и команде. Болельщики его очень любят. Надеюсь, вместе с партнерами он сможет построить действительно сильный коллектив».

О Винисиусе Жуниоре и его роли в «Реале».

«Это вопрос не ко мне».

О возросшем давлении на Хулиана Альвареса

«Я так не считаю. В прошлом сезоне он забил первый гол только в четвертом или пятом матче. А завершил сезон с 18 голами в Ла Лиге . Это выдающийся игрок, лучший, что у нас есть. Его надо беречь», – сказал главный тренер «Атлетико ».

Альварес в текущем сезоне Ла Лиги забивал в 2 матчах из 6 – в 1-м туре против «Эспаньола» (1:2) и сделал хет-трик в игре с «Райо Вальекано» (3:2) в 6-м туре.