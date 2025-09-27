Бителло: «При Карпине я стал более атакующим игроком, при Личке часто оказывался чуть глубже»

Бителло рассказал об изменении своей роли после назначения Валерия Карпина.

– В чем ваша роль на поле при Карпине отличается от того, что было при Марцеле Личке?

– Сейчас я более атакующий игрок, а при Марцеле часто оказывался чуть глубже, ближе к центру поля. В целом, несмотря на отличия моей роли при этих тренерах, я всегда должен быть готов отдаваться на сто процентов.

– Так в какой роли вам все-таки самому комфортнее?

– Меня устроит любая роль на поле. Самое важное — помогать команде. Но если выбирать идеальную, назову десятку или вингера, который смещается в центр, – сказал хавбек «Динамо ».