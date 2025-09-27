  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бителло: «При Карпине я стал более атакующим игроком, при Личке часто оказывался чуть глубже»
0

Бителло: «При Карпине я стал более атакующим игроком, при Личке часто оказывался чуть глубже»

Бителло рассказал об изменении своей роли после назначения Валерия Карпина.

– В чем ваша роль на поле при Карпине отличается от того, что было при Марцеле Личке?

– Сейчас я более атакующий игрок, а при Марцеле часто оказывался чуть глубже, ближе к центру поля. В целом, несмотря на отличия моей роли при этих тренерах, я всегда должен быть готов отдаваться на сто процентов.

– Так в какой роли вам все-таки самому комфортнее?

– Меня устроит любая роль на поле. Самое важное — помогать команде. Но если выбирать идеальную, назову десятку или вингера, который смещается в центр, – сказал хавбек «Динамо».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71007 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoБителло
logoМарцел Личка
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья Советов» уступили «Динамо» – 2:3. У Ахметова 1+1, Фомин, Бителло, Сергеев, Гальдамес тоже забили
146вчера, 16:59
У Миранчука 3 ассиста в 4 последних матчах за «Динамо». В «Сьоне» у Антона было 3 голевых паса за 25 матчей
56вчера, 15:44
Бителло о «Динамо»: «Мы привыкаем к требованиям Карпина, начинаем понимать, что он хочет. Постараемся выигрывать и дальше, чтобы бороться за титул»
2022 сентября, 13:46
Главные новости
Шешко забил первый гол за «МЮ» в 7-м матче – «Брентфорду»
812 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
21сегодня, 06:30
Иньиго о «Барсе» и «Реале» в прошлом сезоне: «Были матчи, в которых чувствовалось превосходство, а соперник был подавлен. Тактически мы их превзошли»
23 минуты назад
Лукин о ЦСКА при Челестини: «Мы диктуем свой футбол, и нас боятся. С Фабио постоянный контакт, он лично писал всем ребятам во время пазуы на сборные»
124 минуты назад
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». 2:1 – Шешко забил, у Игора Тиаго дубль к 20-й минуте! Онлайн-трансляция
7325 минут назадLive
Бонмати о трех «Золотых мячах»: «Мне приходилось бороться, чтобы добиться своего места, когда я играла с мальчиками. Люди не понимают, какими усилиями добывается такой трофей»
637 минут назад
У Доннаруммы 93 первых места из 100 в голосовании за приз Яшина. Он получил больше очков, чем все остальные вратари вместе взятые
1050 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
17952 минуты назадLive
Флик о травме Гарсии: «Барса» выиграла три титула вместе со Шченсным в прошлом сезоне. У нас нет сомнений в нем»
11сегодня, 11:20
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
265сегодня, 11:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Флик о Бускетсе: «Всем очень нравилась «Барса» с той полузащитой. Это было невероятно»
434 минуты назад
Массимилиано Аллегри: «Наполи» – фаворит сезона Серии А. Победы – это норма для «Милана», а поражения должны быть исключением»
450 минут назад
Вадим Лукомский отвечает на ваши вопросы. «Великий Лук»: новый выпуск на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 11:15ВидеоСпортс"
«Ахмат» – «Акрон». 1:0 – Касинтура забил на третьей минуте! Онлайн-трансляция
1сегодня, 11:04Live
«Рубин» принимает «Зенит». Казанцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против сине-бело-голубых!
сегодня, 11:00Реклама
«ПСЖ» – «Осер». Онлайн-трансляция начнется в 22:05
2сегодня, 10:58
Бонгонда из «Спартака» вызван в сборную ДР Конго на квалификационные матчи ЧМ‑2026
3сегодня, 10:32
Бускетс постарается стать тренером, заявил Маскерано: «У него есть необходимые качества. Серджи все еще отличный футболист, можем наслаждаться его уровнем»
6сегодня, 10:30
«Кальяри» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 10:14
Погребняк считает, что Талалаев может возглавить топ-клуб в будущем: «Почему нет? Он прогрессирующий, молодой специалист»
16сегодня, 09:55