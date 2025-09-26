У Миранчука 3 ассиста в 4 последних матчах за «Динамо». В «Сьоне» у Антона было 3 голевых паса за 25 матчей

Антон Миранчук сделал 3 ассиста в 4 последних матчах за «Динамо».

На 24-й Бителло с паса Миранчука удвоил преимущество бело-голубых в игре с «Крыльями Советов». Это 7-й матч Антона за клуб.

Полузащитник «Динамо» ранее ассистировал Эль-Мехди Маухубу в игре против «Сочи» (4:0) в 4-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. Также он отдал результативный пас в матче со «Спартаком» (2:2).

Напомним, Миранчук летом перешел в «Динамо » из «Сьона». В чемпионате Швейцарии за 25 матчей он забил 2 гола и сделал 3 ассиста.