Бителло о «Динамо»: «Мы привыкаем к требованиям Карпина, начинаем понимать, что он хочет. Постараемся выигрывать и дальше, чтобы бороться за титул»

Бителло отметил, что «Динамо» привыкает к требованиям Валерия Карпина.

В воскресенье бело-голубые в гостях победили «Оренбург» (3:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

– В прошлом туре был хороший матч против «Спартака », жаль, что не удалось выиграть в дерби. Но с «Оренбургом » мы показали хороший футбол, очень важная для нас победа. Надеюсь, и дальше продолжим нашу серию.

– Откуда берутся такие необъяснимые ошибки, как это было со «Спартаком»?

– Это футбол. Бывает, что такие ошибки случаются. Но мы тренируемся, чтобы их избегать.

– Можете пообещать болельщикам, что теперь, когда неудачный старт позади, «Динамо» включилось в борьбу за медали?

– К нам пришел новый тренер, мы привыкаем к его требованиям, начинаем понимать, что он хочет. Конечно, мы хотели побеждать в каждой игре, но так сложилось.

Постараемся выигрывать и дальше, и тогда команда будет претендовать на высокие места и бороться за титул, – сказал полузащитник «Динамо » Бителло .

Команда Валерия Карпина с 12 очками сейчас занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ . В следующем матче москвичи 26 сентября сыграют на выезде с «Крыльями Советов».