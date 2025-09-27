«Вест Хэм» уволил Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона

Грэма Поттера уволили из «Вест Хэма».

В шести матчах сезона команда потерпела пять поражений, в том числе вылетев из Кубка лиги от «Вулверхэмптона».

Сообщалось, что среди кандидатов на пост тренера – Нуну Эшпириту Санту, Славен Билич и Гари О′Нил.

Поттер возглавил «Вест Хэм » в январе 2025 года. В 25 матчах под его руководством у лондонцев всего 6 побед.