«Вест Хэм» близок к увольнению Поттера после 5 поражений в 6 матчах сезона

Грэму Поттеру грозит увольнение с поста тренера «Вест Хэма».

BBC сообщает, что руководство лондонцев пристально изучает ситуацию, в которой оказалась команда. В шести матчах сезона «молотобойцы» потерпели пять поражений, в том числе вылетев из Кубка лиги. Сегодня они уступили «Кристал Пэлас» на своем поле – 1:2.

Менеджеры «Вест Хэма» понимают, что убирать тренера после 5 туров – это отнюдь не идеальное решение, но процесс поиска альтернатив начат. Среди вариантов – Нуну Эшпириту Санту, Славен Билич, Гари О′Нил.

The Guardian пишет , что Поттер близок к увольнению, и оно произойдет, если результаты резко не улучшатся.

Грэм возглавил команду в январе 2025 года. В 25 матчах под его руководством у лондонцев всего 6 побед.