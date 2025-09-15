Аморим – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Поттер – 2-й, Перейра – 3-й, Фарке – 4-й

Рубен Аморим может быть уволен из «МЮ » в ближайшее время, считают букмекеры.

После поражения от «Ман Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ португалец стал фаворитом на следующее увольнение в чемпионате Англии за 3.00. «МЮ» занимает 14-е место в таблице с 4 очками.

Грэм Поттер из «Вест Хэма » – второй претендент на следующее увольнение в АПЛ за 3.20, тренер «Вулверхэмптона » Витор Перейра – третий за 5.00.

В топ-5 также входят Даниэль Фарке (7.00) из «Лидса» и Скотт Паркер из «Бернли» (7.00).

Аморим еще ближе к отставке: 33% на увольнение, рискует остаться худшим в истории