Аморим – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Поттер – 2-й, Перейра – 3-й, Фарке – 4-й
Рубен Аморим может быть уволен из «МЮ» в ближайшее время, считают букмекеры.
После поражения от «Ман Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ португалец стал фаворитом на следующее увольнение в чемпионате Англии за 3.00. «МЮ» занимает 14-е место в таблице с 4 очками.
Грэм Поттер из «Вест Хэма» – второй претендент на следующее увольнение в АПЛ за 3.20, тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра – третий за 5.00.
В топ-5 также входят Даниэль Фарке (7.00) из «Лидса» и Скотт Паркер из «Бернли» (7.00).
Аморим еще ближе к отставке: 33% на увольнение, рискует остаться худшим в истории
Да
Нет
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости