  • «Вест Хэм» рассматривает Нуну, Дайча и Билича на замену Поттеру. Славен уже работал в клубе
2

«Вест Хэм» рассматривает кандидатов на замену Грэму Поттеру.

Сейчас английская команда занимает 18-е место в Премьер-лиге, проиграв четыре из первых пяти матчей.

В совете директоров клуба растет тревога, и, хотя пока готовности к переменам нет, разрабатываются планы на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает The Guardian. «Вест Хэм» размышляет, сколько времени дать Поттеру, и достаточно ли подходящих тренеров на рынке.

На данный момент рассматривается кандидатура Славена Билича, уже возглавлявшего «Вест Хэм» с 2015 по 2017 год.  К нему могут обратиться с просьбой о краткосрочном контракте.

Также в случае ухода Поттера есть идея пригласить Нуну Эшпириту Санту, но пока неизвестно, готов ли тренер взять на себя новую роль вскоре после недавнего увольнения из «Ноттингем Форест».

Кроме того, клуб уже связывался с бывшим тренером «Эвертона» Шоном Дайчем.

«Вест Хэм» может назначить Лэмпарда вместо Поттера. Сейчас специалист работает в «Ковентри» из Чемпионшипа (Football Insider)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
