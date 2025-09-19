«Вест Хэм» рассматривает Нуну, Дайча и Билича на замену Поттеру. Славен уже работал в клубе

«Вест Хэм» рассматривает кандидатов на замену Грэму Поттеру.

Сейчас английская команда занимает 18-е место в Премьер-лиге, проиграв четыре из первых пяти матчей.

В совете директоров клуба растет тревога, и, хотя пока готовности к переменам нет, разрабатываются планы на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает The Guardian. «Вест Хэм» размышляет, сколько времени дать Поттеру , и достаточно ли подходящих тренеров на рынке.

На данный момент рассматривается кандидатура Славена Билича , уже возглавлявшего «Вест Хэм» с 2015 по 2017 год. К нему могут обратиться с просьбой о краткосрочном контракте.

Также в случае ухода Поттера есть идея пригласить Нуну Эшпириту Санту , но пока неизвестно, готов ли тренер взять на себя новую роль вскоре после недавнего увольнения из «Ноттингем Форест ».

Кроме того, клуб уже связывался с бывшим тренером «Эвертона » Шоном Дайчем.

«Вест Хэм» может назначить Лэмпарда вместо Поттера. Сейчас специалист работает в «Ковентри» из Чемпионшипа (Football Insider)