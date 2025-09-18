«Вест Хэм» может назначить Лэмпарда вместо Поттера. Сейчас специалист работает в «Ковентри» из Чемпионшипа (Football Insider)

«Вест Хэм» может заменить Грэма Поттера на Фрэнка Лэмпарда.

По информации Football Insider, лондонский клуб изучает такую возможность.

Сейчас Лэмпард возглавляет «Ковентри » из Чемпионшипа. В прошлом сезоне команда заняла пятое место, поднявшись из нижней половины таблицы.

Отмечается, что тренер доволен положением дел в текущем клубе, но может заинтересоваться предложением из Премьер-лиги.

«Вест Хэм » набрал 3 очка за 4 игры в текущем сезоне АПЛ и занимает 18-е место. Поттер возглавляет клуб с января 2025 года.

Напомним, что Лэмпард дебютировал за «Вест Хэм» в качестве игрока в Премьер-лиге в 1996 году. Он провел за клуб 187 матчей во всех турнирах.

Аморим – фаворит на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. Поттер – 2-й, Перейра – 3-й, Фарке – 4-й