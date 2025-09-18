«Вест Хэм» может назначить Лэмпарда вместо Поттера. Сейчас специалист работает в «Ковентри» из Чемпионшипа (Football Insider)
«Вест Хэм» может заменить Грэма Поттера на Фрэнка Лэмпарда.
По информации Football Insider, лондонский клуб изучает такую возможность.
Сейчас Лэмпард возглавляет «Ковентри» из Чемпионшипа. В прошлом сезоне команда заняла пятое место, поднявшись из нижней половины таблицы.
Отмечается, что тренер доволен положением дел в текущем клубе, но может заинтересоваться предложением из Премьер-лиги.
«Вест Хэм» набрал 3 очка за 4 игры в текущем сезоне АПЛ и занимает 18-е место. Поттер возглавляет клуб с января 2025 года.
Напомним, что Лэмпард дебютировал за «Вест Хэм» в качестве игрока в Премьер-лиге в 1996 году. Он провел за клуб 187 матчей во всех турнирах.
