  • «Моуринью – гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»
«Моуринью – гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»

«Порту» оштрафован за гомофобные кричалки в адрес Жозе Моуринью.

62-летний португалец 18 сентября, спустя 25 лет, вернулся в «Бенфику». Ранее он также тренировал «Порту», с которым выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

Инцидент произошел 19 сентября на матче с «Риу Аве» (3:0) в 6-м туре чемпионата Португалии. На 86-й минуте матча болельщики «Порту» начали скандировать: «Моуринью – гей, Моуринью – гей, он пидорас».

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола наложил на «Порту» штраф в размере 3 190 евро за оскорбительную кричалку.

Из решения следует, что поведение фанатов нарушило правила, запрещающие «словесные оскорбления, носящие дискриминационный характер и унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным признакам».

Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»

Опубликовано: Sports
Источник: Público
