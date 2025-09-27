«Моуринью – гей, он пидорас» скандировали фанаты «Порту» на матче с «Риу Аве», клуб оштрафовали на 3 190 евро. Тренер возглавляет «Бенфику»

«Порту» оштрафован за гомофобные кричалки в адрес Жозе Моуринью.

62-летний португалец 18 сентября, спустя 25 лет, вернулся в «Бенфику». Ранее он также тренировал «Порту», с которым выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА, а в начале карьеры входил в тренерский штаб «Спортинга».

Инцидент произошел 19 сентября на матче с «Риу Аве» (3:0) в 6-м туре чемпионата Португалии. На 86-й минуте матча болельщики «Порту » начали скандировать: «Моуринью – гей, Моуринью – гей, он пидорас».

Дисциплинарный совет Португальской федерации футбола наложил на «Порту» штраф в размере 3 190 евро за оскорбительную кричалку.

Из решения следует, что поведение фанатов нарушило правила, запрещающие «словесные оскорбления, носящие дискриминационный характер и унижающие человеческое достоинство по признаку пола, расы или аналогичным признакам».

