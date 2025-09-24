У «Бенфики» победа и ничья в двух матчах при Моуринью. Команда сыграла 1:1 с «Риу Аве» с 16-го места в Примейре
«Бенфика» потеряла очки во втором матче после возвращения Жозе Моуринью.
В домашнем матче чемпионата Португалии лиссабонцы сыграли вничью (1:1) с «Риу Аве», занимающим 16-е место в турнирной таблице. В первой игре под руководством Моуринью «Бенфика» разгромила АВС (3:0).
После 6 туров «Бенфика» идет 3-й в таблице Примейры, набрав 14 очков – на 4 балла меньше, чем лидирующий «Порту». 26 сентября лиссабонцы сыграют с «Жил Висенте».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
