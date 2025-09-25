Мурал с Моуринью и орлом «Бенфики» появился в Риу-ди-Мору в Португалии

В Португалии появился мурал с изображением Жозе Моуринью.

Граффити длиной около 7 метров и высотой около 4,5 метра появилось в районе Риу-ди-Мору, входящем в округ Лиссабона. На мурале вместе с Моуринью изображен орел, который является символом «Бенфики», силуэт домашнего стадиона команды «Эштадиу да Луш» и клубный девиз «E pluribus unum» (лат. «Из многих – единое» – Спортс’‘).

Автором произведения стал португальский художник Жоау Кавальейру, известный под псевдонимом Styler. По его словам, идея нарисовать портрет тренера появилась у него несколько лет назад.

«В данном случае это была работа не по заказу. Теперь, с учетом его возвращения в «Бенфику», появилась прекрасная возможность это сделать. Я сделал это ради «Бенфики», потому что это важный момент, но мое искусство превыше клубных пристрастий. Мною движет живопись, а не соперничество», – сказал Кавальейру.

Моуринью возглавил «Бенфику» 18 сентября – ранее он работал в лиссабонском клубе с сентября по декабрь 2000 года.

Фото: instagram.com/stylerone90