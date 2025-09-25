Португальская ассоциация судей пожаловалась на слова Моуринью. Жозе ответил: «Если я не могу критиковать работу судьи так же, как миллионы людей критикуют мою, это не демократично»

В Португалии судьи пожаловались на критику со стороны Жозе Моуринью.

После матча с «Риу Аве» в чемпионате Португалии (1:1) главный тренер «Бенфики» заявил : «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера». Он также сказал: «Это была игра, в которой «Риу Аве» хотел, а судья разрешал. Мы мало что можем с этим сделать».

Из-за этого комитет юридического анализа Португальской ассоциации футбольных судей (APAF) подал официальную жалобу в дисциплинарный комитет Португальской футбольной федерации.

«Если я не могу критиковать работу судьи так же, как миллионы людей критикуют мою, я думаю, что это не очень демократично.

Я чувствую, что не сделал ничего, что должно повлечь за собой какие-то последствия, будь то дисциплинарные меры или анализ глубины моих слов. Честно говоря, я не понимаю. Я даже помню, как сказал, что судья не повлиял на исход игры, и я не говорил, что гол должен был быть засчитан; я сказал, что таков современный футбол. Не думаю, что я как-то оправдывался.

Если они скажут, что запрещено говорить о судьях, это облегчит нашу миссию. Если кто-то даст мне указание, в котором четко указано, что «анализировать работу судей запрещено», я думаю, это значительно облегчит жизнь», – прокомментировал ситуацию Моуринью .