У Моуринью 2 победы и ничья в «Бенфике». Дальше – выезд к «Челси»

Жозе Моуринью одержал две победы и раз сыграл вничью с «Бенфике».

Сейчас клуб из Лиссабона одержал победу над «Жил Висенте» (2:1) в 7-м туре чемпионата Португалии.

Ранее «Бенфика» обыграла АВС (3:0) и сыграла вничью с «Риу Аве». Дальше – встреча с «Челси» в Лиге чемпионов.

