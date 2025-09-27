У Моуринью 2 победы и ничья в «Бенфике». Дальше – выезд к «Челси»
Жозе Моуринью одержал две победы и раз сыграл вничью с «Бенфике».
Сейчас клуб из Лиссабона одержал победу над «Жил Висенте» (2:1) в 7-м туре чемпионата Португалии.
Ранее «Бенфика» обыграла АВС (3:0) и сыграла вничью с «Риу Аве». Дальше – встреча с «Челси» в Лиге чемпионов.
