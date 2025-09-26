Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»
Евгений Ловчев сказал, что ему стыдно смотреть на игру «Спартака».
«Мне стыдно смотреть на «Спартак». Не проигрывают – и это здорово? Только когда безнадега, тогда надо убирать тренера.
Сейчас Станкович бесится от того, как судят, и это передается команде. Но они уже всего на четыре очка отстают от лидера. В конце сезона посмотрим. Не трогайте «Спартак»! У Станковича каждый день новые игроки приходят, – сказал чемпион СССР по футболу.
После девяти туров «Спартак» с 15 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ.
