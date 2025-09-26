  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»
7

Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»

Евгений Ловчев сказал, что ему стыдно смотреть на игру «Спартака».

«Мне стыдно смотреть на «Спартак». Не проигрывают – и это здорово? Только когда безнадега, тогда надо убирать тренера.

Сейчас Станкович бесится от того, как судят, и это передается команде. Но они уже всего на четыре очка отстают от лидера. В конце сезона посмотрим. Не трогайте «Спартак»! У Станковича каждый день новые игроки приходят, – сказал чемпион СССР по футболу.

После девяти туров «Спартак» с 15 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ.

Кто победит в мадридском дерби?1927 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoЕвгений Ловчев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали»
25сегодня, 18:35
Тренер «Спартака» Сакич: «Угальде очень помогут два гола «Крыльям». Он много работает, пашет на тренировках. Надеюсь, Манфред продолжит в том же духе»
6сегодня, 17:58
Мостовой о Тедеско в Турции: «Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы»
31сегодня, 17:48
Ребров о подготовке к марафону: «Проснулся в 4:30, дождь, воды по щиколотку. Мне это не помешало, гордился собой. С тренировкой 12+12+12 не справился, записал голосовое: «Никакого марафона, пошло это все в #####»
6сегодня, 17:38
Главные новости
«Бавария» выиграла все 8 матчей в сезоне с общим счетом 30:7
1011 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» разгромила «Вердер», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
814 минут назад
«МЮ» откажется от навеса на новом «Олд Траффорд» из-за проблем с приобретением земли. За нее требуют 400 млн фунтов, «Юнайтед» рассчитывал на 50 млн
219 минут назад
У «Аль-Насра» Роналду 6 побед подряд с общим счетом 23:1 после поражения в финале саудовского Суперкубка
1126 минут назад
Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах – быстрее всех за клуб топ-5 лиг в XXI веке. Роналду и Холанд делали это за 105 игр
3334 минуты назад
«Аль-Наср» Роналду оторвался от «Аль-Иттихада» Бензема на 3 очка и закрепился на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии
536 минут назад
Кейн забил 72 гола в 68 матчах в Бундеслиге, сегодня – дубль «Вердеру». Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге
3736 минут назад
Кто играл и с Ямалем, и с Аршавиным? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
37 минут назадТесты и игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду победил «Аль-Иттихад» Бензема в гостях, «Аль-Ахли» Мареза обыграл «Аль-Хазем»
2239 минут назад
У «Ювентуса» убытки 58 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн
4сегодня, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
Генсек РФС об оскорбительном баннере про Дегтярева: «Подобные плакаты на стадионах недопустимы. Причастные лица установлены, их привлекут к административной ответственности»
15 минут назад
Дембеле о влиянии завоевания ЛЧ и «Золотого мяча»: «Ничего не изменилось. Я постараюсь играть так же хорошо, выкладываться на 100%. «ПСЖ» все еще жаждет трофеев в ближайшие годы»
7 минут назад
«Бавария» разнесла «Вердер» – 4:0! Кейн сделал дубль, Диас забил с паса Та пяткой, Лаймер тоже отличился
813 минут назад
Деулофеу о «Барсе»: «Педри и Ямаль будут определять футбол в следующие 10-15 лет. С ними клуб всегда будет претендовать на победу в ЛЧ и Ла Лиге»
18 минут назад
У Кейна 18 (15+3) очков в 8 матчах сезона за «Баварию». Форвард с пенальти и с игры забил «Вердеру»
638 минут назад
Бас Дост завершил карьеру. В 2023-м экс-форвард сборной Нидерландов, «Вольфсбурга» и «Спортинга» потерял сознание на поле и пережил остановку сердца
246 минут назад
Хейлунд о «Наполи»: «Здесь я нашел семейную атмосферу – именно это мне было нужно. Планирую остаться в клубе»
347 минут назад
Карпин о критике: «Простой совет дам: не слушайте и не читайте ничего. Что и кто там говорит – это их проблемы»
10сегодня, 19:15
Сезар о «Баварии»: «Нойер – идол, один из лучших в мире, но ему почти 40 – клубу нужно думать о будущем. В Бразилии есть замечательный вратарь Бразао»
5сегодня, 19:13
У Диаса 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию». Сегодня вингер забил «Вердеру»
5сегодня, 19:10