Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»

Евгений Ловчев сказал, что ему стыдно смотреть на игру «Спартака».

«Мне стыдно смотреть на «Спартак ». Не проигрывают – и это здорово? Только когда безнадега, тогда надо убирать тренера.

Сейчас Станкович бесится от того, как судят, и это передается команде. Но они уже всего на четыре очка отстают от лидера. В конце сезона посмотрим. Не трогайте «Спартак»! У Станковича каждый день новые игроки приходят, – сказал чемпион СССР по футболу.

После девяти туров «Спартак» с 15 очками занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ .