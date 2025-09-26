  • Спортс
  Ребров о подготовке к марафону: «Проснулся в 4:30, дождь, воды по щиколотку. Мне это не помешало, гордился собой. С тренировкой 12+12+12 не справился, записал голосовое: «Никакого марафона, пошло это все в #####»
Ребров о подготовке к марафону: «Проснулся в 4:30, дождь, воды по щиколотку. Мне это не помешало, гордился собой. С тренировкой 12+12+12 не справился, записал голосовое: «Никакого марафона, пошло это все в #####»

Артем Ребров вспомнил, как готовился к марафону.

«Вторая такая тренировка – уже 11+11+11. В этот раз вечером не получалось, стартовал в 5 утра, чтобы успеть к десяти в Тушино на работу.

Я просыпаюсь в 4:30, а за окном проливной дождь – просто стеной. Одеваюсь и думаю: «Ну куда, ну зачем, ну для чего?» Сам с собой разговариваю, а на мне постепенно появляются футболка, шорты, кроссовки. 

Ладно, вышел прямо под этот дождь. Воды по щиколотку. Все три часа лило без перерыва, но мне это не помешало. Непростые 33 километра, после них гордишься собой.

А с тренировкой 12+12+12 я не справился. И даже хотел отказаться от марафона. Не совладал с эмоциями! В беге важно, чтобы жизненный фон был благоприятным. А в тот момент мы проиграли важный матч, настроение на нуле.

Я начинаю, пробегаю 10, 15, 18... А дальше записываю тренеру голосовое: «Юна, никакого марафона, мне это все надоело, пошло это все в #####!», написал бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров в колонке для Спортса’‘.

«Я добежал из-за чувства вины. Боялся, скажут: «Ага, обосрался». Дебютный марафон Реброва

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАртем Ребров
брань
logoСпартак
Бег
logoпремьер-лига Россия
