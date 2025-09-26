  • Спортс
  Тренер «Спартака» Сакич: «Угальде очень помогут два гола «Крыльям». Он много работает, пашет на тренировках. Надеюсь, Манфред продолжит в том же духе»
Тренер «Спартака» Сакич: «Угальде очень помогут два гола «Крыльям». Он много работает, пашет на тренировках. Надеюсь, Манфред продолжит в том же духе»

Ненад Сакич считает, что два забитых гола придадут уверенности Манфреду Угальде.

«Чувствуем ли мы, что Угальде приобрел уверенность, прервав голевую засуху? Да. Я уже говорил, что победы и вообще любые положительные результаты в целом дают многое и добавляют уверенности каждому из нас.

Если мы говорим о нападающих, то это актуально вдвойне, потому что они живут этим. Их жизнь, их хлеб – это голы.

Поэтому те два гола, которые он забил «Крыльям», они ему очень и очень помогут. Он очень много работает, пашет на тренировках, и я надеюсь, он сможет продолжить в том же духе играть и забивать», – сказал тренер «Спартака».

