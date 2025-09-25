«Атлетико Сан-Луис» Абаскаля проиграл 6 из 10 матчей в лиге Мексики. Команда экс-тренера «Спартака» идет 12-й в таблице

Гильермо Абаскаль проиграл шестой матч в чемпионате Мексики.

«Атлетико Сан-Луис» под руководством испанского специалиста пропустила на 89-й минуте и уступила «Америке» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Мексики.

В этом сезоне команда бывшего тренера «Спартака » одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 игр.

«Атлетико Сан-Луис » находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков. Разница голов – 15:16.

Первое место в чемпионате занимает «Крус Асул» (24 очка), а последнее, 18-е – «Пуэбла» (5 баллов).