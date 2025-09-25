  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико Сан-Луис» Абаскаля проиграл 6 из 10 матчей в лиге Мексики. Команда экс-тренера «Спартака» идет 12-й в таблице
14

«Атлетико Сан-Луис» Абаскаля проиграл 6 из 10 матчей в лиге Мексики. Команда экс-тренера «Спартака» идет 12-й в таблице

Гильермо Абаскаль проиграл шестой матч в чемпионате Мексики.

«Атлетико Сан-Луис» под руководством испанского специалиста пропустила на 89-й минуте и уступила «Америке» (0:1) в матче 10-го тура чемпионата Мексики.

В этом сезоне команда бывшего тренера «Спартака» одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 игр.

«Атлетико Сан-Луис» находится на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 10 очков. Разница голов – 15:16.

Первое место в чемпионате занимает «Крус Асул» (24 очка), а последнее, 18-е – «Пуэбла» (5 баллов).

Высшая лига. 10 тур
25 сентября 03:00, Estadio Alfonso Lastras Ramírez
Атлетико Сан-Луис
Завершен
0 - 1
Америка
Матч окончен
90’
+5’
Гутьеррес   Сервантес
89’
  Сендехас
Гальдамес   Марчанд
86’
Саль-Ламонж
83’
Масиас   Sebastián Pérez Bouquet Pérez
73’
Крус   Miguel Alonso García Álvarez
67’
64’
Санчес   Фидальго
64’
Давила   Суньига
64’
Родригес   Сен-Максимен
47’
Касерес
2тайм
Перерыв
44’
Агирре   Сендехас
21’
Хуарес
Атлетико Сан-Луис
Sánchez Rodríguez, Крус, Eduardo Águila Castro, Бамбу, Román Torres Acosta, Родриго Доурадо, Масиас, Гальдамес, Саль-Ламонж, Санабрия, Жоао Педро
Запасные: Лахуд, Домингес, Марчанд, Климович, João Pedro Silverio Lourenço, Sebastián Pérez Bouquet Pérez, Yan Phillipe Oliveira Lemos, Guillén Moreno, Miguel Alonso García Álvarez, Барахас
1тайм
Америка:
Малагон, Гутьеррес, Альварес, Борха, Хуарес, Касерес, Родригес, Рейес, Санчес, Давила, Агирре
Запасные: Сервантес, Наведа, Сендехас, Violante, Суньига, Ralph Orquin, Кота, Miguel Ángel Vázquez García, Фидальго, Сен-Максимен
Подробнее
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?63430 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoГильермо Абаскаль
logoАтлетико Сан-Луис
logoАмерика
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Мексика
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Лига Европы. «Астон Вилла» против «Болоньи», «Зальцбург» сыграет с «Порту», «Сельта» в гостях у «Штутгарта»
322 минуты назад
Яковлев об ужесточении лимита в РПЛ: «В середняках легионеры не очень высокого уровня – закрывают позиции, играют стабильно средне, ничего не дают лиге. А наши пацаны сидят на лавке»
422 минуты назад
УЕФА не отстранит Израиль, ЧМ-2030 не расширят до 64 команд, Кузяев в «Рубине», победы «Сити», «Арсенала» и «Атлетико», налоги для букмекеров, Госдума против иностранной музыки в спорте и другие новости
1942 минуты назад
Маскерано о том, что Месси дал Суаресу пробить пенальти: «Лионель обращает внимание на партнеров, которые не забили, но которым гол нужен больше, чем ему. Это здорово»
29сегодня, 05:22
Гнабри о «Золотом мяче»: «Дембеле обладает невероятными способностями за счет умения играть двумя ногами – вряд ли этим может похвастаться любой другой футболист в мире»
11сегодня, 05:10
Чемпионат Испании. «Овьедо» примет «Барселону», «Осасуна» сыграет с «Эльче»
98сегодня, 04:30
Тедеско после 1:3 от «Динамо» Загреб: «Фенербахче» сделал шаг вперед в некоторых аспектах. Но неприемлемо так пропускать – не должны отворачиваться от ударов»
24сегодня, 03:15
Месси лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 24 голами, Буанга забил 22 мяча. Лео набрал 38 очков в 23 матчах сезона
65сегодня, 02:21
Месси сделал 2+1 во втором матче подряд. У форварда «Интер Майами» 8 очков в последних 3 играх в МЛС
35сегодня, 02:10
«Интер Майами» Месси вышел в плей-офф МЛС после 4:0 с «Нью-Йорк Сити». Команда Маскерано идет 3-й в таблице Востока
6сегодня, 01:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Овьедо» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
12 минут назад
Кубок Италии. «Дженоа» против «Эмполи», «Торино» встретится с «Пизой»
537 минут назад
Тренер «Кайрата» Уразбахтин о «Реале»: «Идеи Алонсо еще не реализованы на 100%. Требования другие по сравнению с Анчелотти. Невероятно то, чего добился Хаби в «Байере»
4сегодня, 04:20
«Семак сделал ставку на иностранцев – это большая ошибка. Нигде команда не строится на легионерах – с русскими легче общаться». Угаров о «Зените»
34сегодня, 03:33
Радимов о Кузяеве и Европе: «Надо было раньше уезжать – получилось бы привыкнуть, адаптироваться. Проблематично из «Гавра» сразу перепрыгнуть в топ-клуб»
11сегодня, 03:05
Альварес перед «Реалом»: «Атлетико» сделает все возможное, что взять три очка – это будет отличное шоу. Против «Райо» за счет победы нужно было обрести уверенность»
12сегодня, 00:42
У «Ноттингема» 2 поражения и 2 ничьих в 4 матчах после увольнения Нуну и назначения Постекоглу
10сегодня, 00:30
Пеп про 2:0 с «Хаддерсфилдом»: «Ман Сити» стал надежнее в обороне, владение помогло нам добиться результата. Ребята сыграли так, как мы представляем команду»
5вчера, 22:04
Канчельскис о неотстранении Израиля: «Двойные стандарты. Мы заложники ситуации, пусть Россию вернут в международные турниры»
20вчера, 22:03
Артета про 2:0 с «Порт Вейл»: «Моментами мы доминировали и были очень хороши, Эзе должен был забить еще два гола. Соперник играл прямолинейно»
5вчера, 21:53