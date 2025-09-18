Джикия об уходе из «Спартака»: «Есть личное, а есть то, что можно говорить. Обид нет – мне поаплодировали, сделали круг почета и подготовили видео»

Георгий Джикия прокомментировал уход из «Спартака».

Защитник покинул красно-белых в мае 2024 года на правах свободного агента. Он выступал за клуб с января 2017-го.

– Ты про «Спартак» принципиально говоришь только хорошее?

– А как мне говорить про «Спартак »?

– То, как ты ушел из клуба, неправильно. И только ты знаешь, как было на самом деле.

– Есть такое максимально личное, а есть то, что можно говорить. То, как со мной попрощались в «Спартаке»… Назови футболиста в клубе за последние 10-20 лет, кому в последней игре поаплодировали, сделали круг почета, за неделю подготовили видео и прочее.

– Красивое – это надводная часть айсберга.

– Как я сегодня ощущаю спустя время, анализируя, то вообще все спокойно и отлично, никаких обид нет.

– Абаскалю руку пожмешь?

– Да. Никаких проблем.

– Есть в «Спартаке» нерукопожатные люди?

– Нет, всем пожму руку. Понятно, что с кем-то общаюсь больше, с кем-то – меньше, с кем-то нет общения, но не из-за того, что кто-то плохой и что-то сделал, просто в жизни так бывает.

– Если судьба повернется так, что Джикии скажут возвращаться в «Спартак»?

– В любой момент.

– В прощальном матче за «Спартак» ты не проронил ни единой слезы.

– Очень эмоциональная была неделя перед «Рубином», за три-четыре дня до игры знал весь этот процесс. И только за пару дней до матча клуб объявил, что я проведу заключительную игру, а после узнали все ребята, пошли вопросы.

Слез не было, не знаю, почему. Все было максимально естественно, так суждено, наверное, – сказал защитник «Антальяспора » Георгий Джикия .

Джикия о карьере в РПЛ: «Я доволен. Выиграл чемпионат, Кубок, Суперкубок, кубок «Матч ТВ» брали раз 5. Достаточно интересная карьера и жизнь у бедолаги из Балашихи»