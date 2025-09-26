  • Спортс
  • Георгий Черданцев: «Настоящее «Динамо» мы увидим только весной. Карпин в поисках оптимальных сочетаний в линиях, полкоманды отсутствует»
Георгий Черданцев: «Настоящее «Динамо» мы увидим только весной. Карпин в поисках оптимальных сочетаний в линиях, полкоманды отсутствует»

Георгий Черданцев заявил, что «Динамо» может набрать оптимальную форму к весне.

– После побед над «Сочи» и «Оренбургом» «Динамо» выходит из кризиса?

– Это не тот уровень соперников, на фоне которых можно делать какие‑то выводы. Это все сиюминутные моменты. Понятно, что команда класса «Динамо» должна в таких матчах набирать три очка.

У нас сложный чемпионат и условия проведения матча тоже сложные – жара, раннее время начала игр. Не думаю, что ситуация в «Динамо» выстраивается за одну‑две игры.

Карпин пробует Зайнутдинова на позиции центрального защитника, находится в поисках оптимальных сочетаний в линиях. Все‑таки полкоманды отсутствуют, нет Чавеса, Артура, Тюкавин частично в команде.

Приходится без ряда игроков основы придумывать какие‑то варианты. Настоящее «Динамо» мы увидим только весной, при условии, что все будут здоровы, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
