Карпин о 3:2 с «Крыльями»: «Динамо» могло забить и семь, наверное. За нереализованные пижонские моменты нужно ругать. Надо забивать, а не транжирить»

Валерий Карпин высказался о победе «Динамо» над «Крыльями Советов» в Мир РПЛ.

Бело-голубые обыграли самарцев в матче 10‑го тура чемпионата России со счетом 3:2.

– В первом тайме крупно повели, но потом пропустили два. Насколько довольны игрой?

– Оба тайма понравились. Забивали все, что должны. Могли забить и семь, наверное.

– «Динамо» многие критикуют за оборону…

– Не знаю, кто кого критикует. Трудно отвечать на эти вопросы. Два удара в створ сегодня – два гола. Еще удары были по воротам? Не давали доводить до ударов.

– Тюкавин пару раз сыграл красиво. За пижонские вещи надо ругать или это часть футбола?

– Если были варианты не пижонить, а отдать пас, то ругать надо. За нереализованные пижонские моменты тоже надо. Надо забивать, а не транжирить.

– «Крылья» и «Динамо» – прямые конкуренты за зону плей‑офф в Кубке. Стоит у «Динамо» задача попасть в Путь РПЛ?

– Ротация, естественно, будет. Игра будет через три дня на четвертый, игра с «Локомотивом» после выезда в Краснодар. Насколько большая ротация будет, посмотрим по состоянию игроков. Сильно менять состав, как в первых турах Кубка, не будем. Тем более восстановились уже Фернандес, Тюкавин, Маухуб.

– Насколько совместимы на поле Тюкавин и Сергеев?

– Будут игры, где они будут вместе, будет и наоборот. Такой вариант возможен, – сказал главный тренер «Динамо». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
