Энрике о трансферах «ПСЖ»: «Это не то же, что пойти в «Ашан» за покупками. Нелегко найти тех, кто соответствует нашему видению»

Луис Энрике считает сложной задачей найти подходящих «ПСЖ» футболистов.

Главного тренера парижан спросили, не жалеет ли он на фоне многочисленных травм в команде о том, что клуб подписал только троих игроков минувшим летом.

«Заполучить игроков для «Пари Сен-Жермен» непросто. Это не то же самое, что пойти в «Ашан» и купить там все.

Когда мы ищем игрока для «ПСЖ», нужно быть внимательным ко всему. К человеку, к деньгам... Потому что, если вы платите за игрока большие деньги, это оказывает на него большое давление.

Нет, мы команда, и мы показали это в прошлом году. Мы сохраняем спокойствие и готовы все проанализировать, мы знаем, что найти футболистов, которые соответствуют нашему видению, нелегко», – заявил главный тренер «ПСЖ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
