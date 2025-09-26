Маркиньос выбыл на несколько недель из-за травмы квадрицепса. Защитник «ПСЖ» не сыграет с «Барсой» в ЛЧ
Маркиньос выбыл на несколько недель из-за травмы квадрицепса.
Защитник «ПСЖ» пропустит ближайшие матчи чемпионата Франции, а также не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Маркиньос провел 4 игры во всех турнирах и забил гол.
В «Барсе» рассчитывают, что Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ». Вингера могут включить в заявку на игру с «Сосьедадом», но не в стартовый состав
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «ПСЖ»
