  • Маркиньос выбыл на несколько недель из-за травмы квадрицепса. Защитник «ПСЖ» не сыграет с «Барсой» в ЛЧ
Маркиньос выбыл на несколько недель из-за травмы квадрицепса. Защитник «ПСЖ» не сыграет с «Барсой» в ЛЧ

Маркиньос выбыл на несколько недель из-за травмы квадрицепса.

Защитник «ПСЖ» пропустит ближайшие матчи чемпионата Франции, а также не сыграет с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Маркиньос провел 4 игры во всех турнирах и забил гол.

В «Барсе» рассчитывают, что Ямаль восстановится к матчу с «ПСЖ». Вингера могут включить в заявку на игру с «Сосьедадом», но не в стартовый состав

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «ПСЖ»
