Энрике о 2:0 с «Лансом»: «Сложный матч, «ПСЖ» пришлось делать замены из-за травм. Победу посвящаем Кимпембе»

Луис Энрике оценил победу «ПСЖ» над «Лансом» (2:0) в Лиге 1.

– Матч был особенным прежде всего из-за того, что прошел после паузы на игры сборных. Знаем, насколько сложными бывают такие матчи, но в то же время мы воспользовались возможностью, чтобы посвятить эту победу Преско (воспитанник «ПСЖ» Преснель Кимпембе перешел недавно в «Катар» – Спортс”), который был невероятным игроком клуба как в глазах болельщиков, так и партнеров по команде.

Мы довольны. Думаю, мы заслужили победу, но матч был сложным. Нам пришлось делать замены из-за травм игроков, и поначалу было тяжело. Мы можем делать, что хотим, но должны адаптироваться к происходящему на поле.

- Есть ли новости по травмированным Бералдо, Ли Кан Ину и Кварацхелии?

– Пока нет информации. Нужно дождаться результатов обследований, медицинский штаб проведет их после матча, – сказал тренер «ПСЖ ».