Хвича из-за травмы голени заменен на 30-й минуте игры с «Лансом»
Хвича Кварацхелия получил травму в матче с «Лансом».
Вингер «ПСЖ» вышел на игру 4-го тура Лиги 1 в стартовом составе, но покинул поле уже на 30-й минуте. У грузинского футболиста возникли проблемы с левой голенью.
Вместо Кварацхелии на поле вышел Ибраим Мбайе.
«ПСЖ» – «Ланс». 1:0 – Барколя открыл счет, Хвича получил травму. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
