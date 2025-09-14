Хвича из-за травмы голени заменен на 30-й минуте игры с «Лансом»

Хвича Кварацхелия получил травму в матче с «Лансом».

Вингер «ПСЖ» вышел на игру 4-го тура Лиги 1 в стартовом составе, но покинул поле уже на 30-й минуте. У грузинского футболиста возникли проблемы с левой голенью.

Вместо Кварацхелии на поле вышел Ибраим Мбайе .

«ПСЖ» – «Ланс». 1:0 – Барколя открыл счет, Хвича получил травму. Онлайн-трансляция