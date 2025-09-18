Невеш травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Аталантой». Хавбек «ПСЖ» не сыграет с «Марселем»

Жоау Невеш не сыграет с «Марселем» из-за повреждения.

Полузащитник «ПСЖ » получил травму задней поверхности бедра во вчерашнем матче с «Аталантой» (4:0) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

В сообщении французского клуба говорится, что игрок продолжит лечение до следующей недели.

Таким образом, португалец пропустит воскресный матч с «Марселем » в 5-м туре Лиги 1, подчеркивает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

Со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .