Барколя не сыграет с «Марселем» из-за мышечного дискомфорта. У «ПСЖ» травмированы Дембеле и Дуэ
Трое нападающих «ПСЖ» не попали в заявку на матч с «Марселем».
«Пари Сен-Жермен» сегодня в гостях сыграет с «Марселем» в центральном матче 5-го тура Лиги 1.
Ранее вингеры Усман Дембеле и Дезире Дуэ из-за травм выбыли из строя на продолжительный срок.
Сегодня стало известно, что Брэдли Барколя не включен в заявку на предстоящую игру. 23-летний француз пожаловался на мышечный дискомфорт, и в клубе решили не рисковать.
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле – они же предупреждали. Выбыл еще и Дуэ
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабриса Хокинса в X
