Барколя не сыграет с «Марселем» из-за мышечного дискомфорта. У «ПСЖ» травмированы Дембеле и Дуэ

Трое нападающих «ПСЖ» не попали в заявку на матч с «Марселем».

«Пари Сен-Жермен » сегодня в гостях сыграет с «Марселем » в центральном матче 5-го тура Лиги 1.

Ранее вингеры Усман Дембеле и Дезире Дуэ из-за травм выбыли из строя на продолжительный срок.

Сегодня стало известно, что Брэдли Барколя не включен в заявку на предстоящую игру. 23-летний француз пожаловался на мышечный дискомфорт, и в клубе решили не рисковать.

«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле – они же предупреждали. Выбыл еще и Дуэ