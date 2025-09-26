  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЭСК поддержала 4 решения Сухого в матче «Сочи» – ЦСКА: два пенальти в ворота южан и два неназначенных 11-метровых в ворота армейцев
12

ЭСК поддержала 4 решения Сухого в матче «Сочи» – ЦСКА: два пенальти в ворота южан и два неназначенных 11-метровых в ворота армейцев

ЭСК РФС поддержала четыре решения Алексея Сухого в матче «Сочи» – ЦСКА (1:3).

Комиссия постановила, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после видеопросмотра на 53-й минуте.

«После удара игрока ЦСКА Энрике Кармо по воротам, мяч отскочил от ноги защитника «Сочи» Александра Солдатенкова и попал в его отставленную руку, которая увеличивала площадь тела игрока «Сочи». Учитывая то, что мяч после рикошета от ноги незначительно изменил направление своего движения и продолжил двигаться в сторону ворот, а рука защитника была в неестественном положении, контакт является наказуемым», – сообщили в ЭСК.

«Сочи» также просил проверить правильность назначения второго пенальти на 65-й минуте. Комиссия сочла решение арбитра верным, единогласно поддержав его. Было указано, что Солдатенков опоздал сыграть в мяч и ударил по ноге Матвея Кисляка, что помешало атакующему игроку продолжить контроль. Контакт был признан наказуемым.

Третий запрос касался эпизода на 87-й минуте, когда арбитр не назначил пенальти в ворота ЦСКА. Комиссия подтвердила правильность этого решения. Контакт мяча с рукой Матвея Кисляка в штрафной площади не был признан нарушением: мяч изменил направление неожиданно, рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, избежать контакта игрок не мог.

«Сочи» также оспаривал решение не назначать пенальти за игру рукой Мойзеса на 90-й минуте. Комиссия поддержала судью единогласно, отметив, что защитник сначала сыграл головой, после чего мяч попал в руку, находившуюся в оправданном положении из-за прыжка. Дополнительного движения рукой к мячу не было.

Кто победит в мадридском дерби?424 голоса
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
logoАлексей Сухой
logoСочи
logoАлександр Солдатенков
logoМатвей Кисляк
logoсудьи
logoЭнрике Кармо
logoМойзес Барбоза
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»
224 сентября, 15:24
Кисляк о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Спорная ситуация, но, если мяч летит в створ и попадет в руку, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?»
3624 сентября, 09:58
Николаев о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Мяч летит даже не в ворота – улетает вверх. Жду объяснение»
12424 сентября, 06:45
«Сочи» обратился в ЭСК по 4 эпизодам матча с ЦСКА: двум пенальти и двум неназначенным 11-метровым
6523 сентября, 16:24
Главные новости
У Миранчука 3 ассиста в 4 последних матчах за «Динамо»
512 минут назад
«Крылья Советов» – «Динамо». 0:3 – Фомин, Бителло, Сергеев забили. Онлайн-трансляция
4916 минут назадLive
Руни об удалении Экитике за снятую футболку: «Глупый поступок, не оправдываю его. Но искренние эмоции приятно видеть. В эпоху ВАР игроки ждут подтверждения, прежде чем праздновать»
636 минут назад
ЭСК поддержала Казарцева, назначившего штрафной в игре «Локо» с «Динамо» Махачкала. Москвичи пропустили после него
3154 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
13456 минут назадLive
Гарсия выбыл на 4-6 недель из-за разрыва мениска, вратаря «Барсы» прооперируют. Рафинья пропустит 3 недели из-за травмы бедра
4759 минут назад
Генич о ТТД Бубнова: «Это не работает в 2025-м. Сейчас огромная база разных цифр. Но некоторые ждут – им нравится, когда он говорит «двойка»
55сегодня, 14:43
Генич о работе с Карпиным на «Матч ТВ»: «Спорная дрессировка, кому-то вообще не заходила. Но интересно. Он призывал всегда оставлять место для сомнения: «возможно», «показалось»
14сегодня, 14:18
Аморим об «МЮ»: «У меня есть идея, но перед играми я не знаю, как она будет реализована. Лучший способ справиться с этим – думать, что каждый матч последний»
19сегодня, 14:15
Федор Конюхов о Дзюбе: «Нельзя с таким талантом просто уйти и на пенсии сидеть. Если станет депутатом, за него проголосую»
30сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Спаллетти о сборной Италии: «Я выложился на полную. Если бы я не хотел продолжать, я бы ушел, но меня уволил. Мне нужно немного времени, чтобы смириться с этой болью»
18 минут назад
Георгий Черданцев: «Настоящее «Динамо» мы увидим только весной. Карпин в поисках оптимальных сочетаний в линиях, полкоманды отсутствует»
613 минут назад
Булыкин о тренере для «Спартака»: «Была прекрасная кандидатура Моуринью, но опоздали. Будут рассматривать иностранца, хотя проблема даже не в тренере»
920 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Ахли» Мареза против «Аль-Хазема»
351 минуту назад
Кейн про «Баварию» без Мюллера: «Уход такого лидера создает давление на других – нужно быть громче иногда. Эта ответственность теперь распределена в команде»
223 минуты назад
Алонсо о Бускетсе: «Один из игроков, на котором держится команда, всегда на метр впереди. Нам очень нравилось играть вместе за сборную. Надеюсь, он отдохнет, а потом вернется в футбол»
831 минуту назад
Депутат Свищев проведет встречу с экс-сотрудниками «Химок» с участием РФС и Генпрокуратуры в Госдуме
345 минут назад
Кокориным интересовались два клуба РПЛ. У форварда «Ариса» есть предложения из Азербайджана и стран Азии
446 минут назад
Маркиньос выбыл на несколько недель из-за травмы квадрицепса. Защитник «ПСЖ» не сыграет с «Барсой» в ЛЧ
10сегодня, 14:52
Слуцкий после 6:1 с «Мэйчжоу»: «Мы заслужили эту победу. У Си и Юй Ханьчао проявили себя как лидеры и образцы для подражания»
сегодня, 14:45Видео