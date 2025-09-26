ЭСК поддержала 4 решения Сухого в матче «Сочи» – ЦСКА: два пенальти в ворота южан и два неназначенных 11-метровых в ворота армейцев

ЭСК РФС поддержала четыре решения Алексея Сухого в матче «Сочи» – ЦСКА (1:3).

Комиссия постановила, что судья правильно назначил пенальти в ворота «Сочи» после видеопросмотра на 53-й минуте.

«После удара игрока ЦСКА Энрике Кармо по воротам, мяч отскочил от ноги защитника «Сочи» Александра Солдатенкова и попал в его отставленную руку, которая увеличивала площадь тела игрока «Сочи ». Учитывая то, что мяч после рикошета от ноги незначительно изменил направление своего движения и продолжил двигаться в сторону ворот, а рука защитника была в неестественном положении, контакт является наказуемым», – сообщили в ЭСК.

«Сочи» также просил проверить правильность назначения второго пенальти на 65-й минуте. Комиссия сочла решение арбитра верным, единогласно поддержав его. Было указано, что Солдатенков опоздал сыграть в мяч и ударил по ноге Матвея Кисляка, что помешало атакующему игроку продолжить контроль. Контакт был признан наказуемым.

Третий запрос касался эпизода на 87-й минуте, когда арбитр не назначил пенальти в ворота ЦСКА. Комиссия подтвердила правильность этого решения. Контакт мяча с рукой Матвея Кисляка в штрафной площади не был признан нарушением: мяч изменил направление неожиданно, рука находилась в естественном положении и не увеличивала площадь тела, избежать контакта игрок не мог.

«Сочи» также оспаривал решение не назначать пенальти за игру рукой Мойзеса на 90-й минуте. Комиссия поддержала судью единогласно, отметив, что защитник сначала сыграл головой, после чего мяч попал в руку, находившуюся в оправданном положении из-за прыжка. Дополнительного движения рукой к мячу не было.