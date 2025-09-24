Кисляк о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Спорная ситуация, но, если мяч летит в створ и попадет в руку, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?»

Матвей Кисляк высказался о пенальти в матче с «Сочи».

В матче 9-го тура Мир РПЛ сочинцы уступили ЦСКА со счетом 1:3, на матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Два гола ЦСКА забил с пенальти, первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.

– Футболисты «Сочи» были недовольны судейством, особенно по первому пенальти. Как вы оцените судейство в этом матче?

– Комментировать судейство, тем более, что мы выиграли – это будет неправильно. Первый пенальти – спорная ситуация, я сам момент не видел. Мяч попал в руку, сейчас разные трактовки и не знаешь, что правильно, а что нет. По ходу игры не было каких‑то моментов, где судья очевидно ошибался.

– Вы сказали насчет трактовок. Лично вы понимаете их?

– Если рука в штрафной есть, наверное, это пенальти. Особенно, если мяч летит в створ и попадет в руку соперника, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?

Перед сезоном к нам приезжали, объясняли все эти моменты. Наверное, это дело судьи, ставить такие пенальти или нет. Разные бывают ситуации, поэтому тяжело оценивать, судьи в этом больше разбираются, – сказал полузащитник ЦСКА .