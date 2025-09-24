  • Спортс
  Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»
Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»

Хавбек «Сочи» Мартин Крамарич извинился за стычку с судьей после матча с ЦСКА.

В понедельник «Сочи» уступил ЦСКА (1:3) в 9-и туре Мир РПЛ. После матча Крамарич повздорил с одним из помощников арбитра Алексея Сухого в подтрибунном помещении.

Поведение словенца будет рассмотрено на заседании КДК РФС.

«Я хочу обратиться к футбольной общественности, болельщикам и к судьям матча «Сочи» – ЦСКА.

После финального свистка я повел себя неправильно. На эмоциях допустил резкие слова в адрес ассистента арбитра. Это было недопустимо. Я понимаю, что футбол – это игра, где всегда есть эмоции, но они не могут быть оправданием для неуважения.

Я искренне сожалею о случившемся и хочу извиниться перед судейской бригадой, перед болельщиками и перед своим клубом. Я уважаю работу арбитров и понимаю, что именно они помогают игре быть честной и справедливой.

Я сделал выводы из этой ситуации и постараюсь, чтобы подобного больше не повторилось», – сказал Крамарич в видеообращении.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Сочи»
