Николаев о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Мяч летит даже не в ворота – улетает вверх. Жду объяснение»

Алексей Николаев оценил пенальти в пользу ЦСКА в матче РПЛ с «Сочи» (3:1).

На 53-й минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо нанес удар по воротам соперника и попал в Александра Солдатенкова . Мяч от ноги защитника отскочил ему же в руку.

Сперва главный судья Алексей Сухой позволил продолжить игру, но, проконсультировавшись с видеоассистентом, отправился смотреть повтор и назначил одиннадцатиметровый. Гол с точки забил Иван Обляков.

— Мяч попадает в район бедра Солдатенкова, потом прилетает в руку. Это пенальти по сегодняшним правилам?

— Я не знаю правильного ответа, поверьте. Потому что есть какие‑то новые поправки и одна из них была такой: «Когда игрок блокирует мяч, и он после этого меняет направление и попадает в руку, то это продолжение игры».

Но у нас в России есть еще критерий руководителя Мажича, который звучит так: «Если мяч в данной ситуации идет в ворота, тогда эта рука уже наказуема». Поэтому я тоже не знаю правильный ответ.

Даже если брать это, то мне кажется, что мяч летит даже не в ворота, он улетает вверх. Я сам с нетерпением жду объяснение и решение. Потому что мы видели похожие эпизоды, когда‑то назначался пенальти, когда‑то нет. Я сам уже не знаю, какой правильный ответ, — сказал экс‑арбитр ФИФА.

