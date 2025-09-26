Депутат Свищев проведет встречу с экс-сотрудниками «Химок» с участием РФС и Генпрокуратуры в Госдуме

В Госдуме состоится встреча с бывшими сотрудниками «Химок».

Летом подмосковный клуб не получил лицензию Мир РПЛ на текущий сезон и объявил о прекращении деятельности. Позднее он был признан банкротом.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудники клуба написали письмо в Госдуму, в котором пожаловались на долги по зарплате.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что проведет встречу по этому вопросу.

«1 октября состоится встреча Дмитрия Свищева и сотрудников ФК «Химки ». Также приглашены к встрече РФС и генеральная прокуратура РФ.

В адрес Свищева поступило коллективное обращение сотрудников АНО ФК «Химки» с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию с футбольным клубом, а именно: АНО ФК «Химки» не получил лицензию на текущий сезон‑2025/26 РПЛ и прекратил футбольную деятельность, при этом большинство игроков и сотрудников клуба лишились не только компенсации за расторжение трудовых отношений, но и заработной платы за несколько месяцев», – сообщили в аппарате комитета.