РПЛ выполнила обязательства перед признанными банкротом «Химками»: «Никаких средств к перечислению не осталось»
РПЛ выполнила финансовые обязательства перед «Химками».
Сегодня арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. «Химки» приостановили деятельность в июне, а ранее не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26 из-за финансовых проблем.
– Остались ли на счетах РПЛ суммы, которые лига должна была перевести клубу?
– Никаких средств к перечислению не осталось, потому что ранее РПЛ полностью выполнила свои обязательства перед «Химками», – сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
