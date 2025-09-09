РПЛ выполнила обязательства перед признанными банкротом «Химками»: «Никаких средств к перечислению не осталось»

РПЛ выполнила финансовые обязательства перед «Химками».

Сегодня арбитражный суд Московской области признал подмосковный клуб банкротом. «Химки » приостановили деятельность в июне, а ранее не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26 из-за финансовых проблем.

– Остались ли на счетах РПЛ суммы, которые лига должна была перевести клубу?

– Никаких средств к перечислению не осталось, потому что ранее РПЛ полностью выполнила свои обязательства перед «Химками», – сообщили «Матч ТВ » в пресс‑службе РПЛ.