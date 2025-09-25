  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чернов о том, что Станковичу могло не хватать эмоций от него: «Центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За это меня и брали в «Спартак». Я не буду играть по-другому»
4

Чернов о том, что Станковичу могло не хватать эмоций от него: «Центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За это меня и брали в «Спартак». Я не буду играть по-другому»

Никита Чернов ответил на вопрос о причинах ухода из «Спартака».

В летнее трансферное окно защитник перешел на правах аренды в «Крылья Советов».

– Когда вы ушли в аренду, говорилось о том, что тренер не разговаривает о том, почему вы не играете. Это вызвало реакцию у болельщиков – зачем все это объяснять, доказывай на тренировках и играй. Можете объяснить, почему объяснения для игрока, не выходящего на поле, так важны?

– Я читал комментарии на эту тему – кому-то не нравятся мои слова, кто-то поддержал. Тех, кто поддержал, чуть больше. Когда я выходил, старался помогать команде по максимуму. Видел комментарий того же Жедсона – тренер ему не друг. Когда ты играешь, конечно, все хорошо. Когда нет, немного другая ситуация. К радости для него, он не испытывал таких ситуаций. Но есть и другая сторона медали.

– Одна из версий, что не устроило Станковича – у вас мало эмоций.

– Мне всегда казалось, что центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За эти качества меня и брали в «Спартак». Никогда не выделялся тем, что кричал и бил. Пытался играть спокойно, мне это помогало. Если кто-то хочет, чтобы я играл по-другому, такого не будет.

– Был ли хоть раз разговор со Станковичем на эту тему?

– Нет, – сказал Чернов.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64590 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoНикита Чернов
logoЖедсон Фернандеш
logoКрылья Советов
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Чернов: «Есть желание доказать и вернуться в «Спартак». «Крылья» могли и победу увезти, если бы играли как в 1-м тайме»
1921 сентября, 17:11
Агент Чернова об уходе в «Крылья»: «Это решение не «Спартака», а Станковича. На что тут обижаться? Есть вероятность, что тренер поменяется к моменту окончания аренды»
357 августа, 13:38
«Спартак» отдал Чернова «Крыльям Советов» в аренду на сезон
677 августа, 13:27Фото
Чернов об отстранении от тренировок в «Спартаке»: «Объявляют составы на двусторонку, а тебя нигде нет, просто идешь на второе поле. Было интересно, может, Станкович скажет что-нибудь – ничего подобного»
336 августа, 12:21
Главные новости
Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»
2 минуты назад
Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
1829 минут назад
Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»
241 минуту назад
Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
1352 минуты назад
Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом». Защитник подпишет соглашение в ближайшие дни (The Athletic)
18сегодня, 10:24
Александр Мостовой: «Готов работать в «Спартаке» даже пятым-шестым помощником. Федоров без диплома пришел и с ходу завоевал два Кубка Гагарина, потому что люди играли на высшем уровне»
49сегодня, 10:04
Теперь есть не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Скорее подписывайтесь!
сегодня, 10:00Вакансия
«МЮ» договорился о трансфере капитана сборной Колумбии U-17 Ороско из «Форталесы». Опорник присоединится к клубу, когда ему исполнится 18 лет
11сегодня, 09:53
Руни о Роналду: «У него особый менталитет, превосходящий все, что я видел в футболе. Меня никогда не волновали индивидуальные награды, а Криштиану хотел всего»
23сегодня, 09:51
ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
35сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
4 минуты назад
Роналдо о Неймаре: «Ключевой игрок для сборной, у Бразилии нет другого такого. Надеемся, что он будет готов к ЧМ на все 100%»
7 минут назад
Компани о Кейне и «Тоттенхэме»: «Харри хочет выигрывать титулы, он может сделать это в «Баварии». Он сосредоточен только на этом»
21 минуту назад
Сычев об отстранении России: «Скоро нас вернут, мне кажется. Подвижки уже идут»
321 минуту назад
Мостовой о Талалаеве: «Он немножко зазвездился, иногда бывает дерзким. Успех «Балтики» связан с физическим состоянием команды – это компенсирует нехватку класса и мастерства»
734 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5934 минуты назадLive
«Родина» принимает «Сокол». Поддержите команду в домашней игре против саратовцев!
38 минут назадРеклама
Шерки готов вернуться к тренировкам с «Сити». Хавбек может сыграть против «Монако» или «Брентфорда» в начале октября (L’Équipe)
241 минуту назад
Морьентес о 39-летнем Рамосе: «У нападающих конец карьеры ощущается раньше, чем у защитников. Надо быть в хорошей форме, чтобы двигаться в штрафной, но постепенно скорость уходит»
242 минуты назад
Глава FIGC Гравина: «Сан-Сиро» не соответствует требованиям УЕФА. Не могу представить Евро-2032 без самого интернационального города Италии – надеюсь, «Интер» и «Милан» вместе с властями найдут решение»
3сегодня, 10:34