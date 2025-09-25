Чернов о том, что Станковичу могло не хватать эмоций от него: «Центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За это меня и брали в «Спартак». Я не буду играть по-другому»

Никита Чернов ответил на вопрос о причинах ухода из «Спартака».

В летнее трансферное окно защитник перешел на правах аренды в «Крылья Советов ».

– Когда вы ушли в аренду, говорилось о том, что тренер не разговаривает о том, почему вы не играете. Это вызвало реакцию у болельщиков – зачем все это объяснять, доказывай на тренировках и играй. Можете объяснить, почему объяснения для игрока, не выходящего на поле, так важны?

– Я читал комментарии на эту тему – кому-то не нравятся мои слова, кто-то поддержал. Тех, кто поддержал, чуть больше. Когда я выходил, старался помогать команде по максимуму. Видел комментарий того же Жедсона – тренер ему не друг. Когда ты играешь, конечно, все хорошо. Когда нет, немного другая ситуация. К радости для него, он не испытывал таких ситуаций. Но есть и другая сторона медали.

– Одна из версий, что не устроило Станковича – у вас мало эмоций.

– Мне всегда казалось, что центральный защитник должен быть спокоен, хладнокровен. За эти качества меня и брали в «Спартак ». Никогда не выделялся тем, что кричал и бил. Пытался играть спокойно, мне это помогало. Если кто-то хочет, чтобы я играл по-другому, такого не будет.

– Был ли хоть раз разговор со Станковичем на эту тему?

– Нет, – сказал Чернов .