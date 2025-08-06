Чернов об отстранении от тренировок в «Спартаке»: «Объявляют составы на двусторонку, а тебя нигде нет, просто идешь на второе поле. Было интересно, может, Станкович скажет что-нибудь – ничего подобного»

Никита Чернов рассказал о частичном отстранении от тренировок в «Спартаке».

«Скажем так, не полностью отстранили. Но в игровой части, в футболе я не участвовал. Сам все понимаешь, когда объявляют составы на двусторонку, а тебя нигде нет. Просто идешь на второе поле с тренером по физподготовке дорабатывать.

Никаких вопросов не было, ни с кем не разговаривал – просто делал свою работу. Хорошо, что я не один такой – хотя бы было с кем поиграть немножко.

Это началась после товарищеского матча с «Торпедо». Я провел весь второй тайм, и мы хорошо в целом сыграли. Потом был день отдыха, а после я стал просто на втором поле тренироваться.

Мне самому было интересно, может, он [Станкович ] подойдет, скажет что-нибудь или спросит. Но ничего подобного. Я больше со вторым тренером общался, но он тоже ничего толком не сказал. Да мне уже ничего и не надо было говорить. Мальчик взрослый – все понимаю», – сказал защитник, который будет играть за «Крылья Советов» на правах аренды.