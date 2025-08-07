«Спартак» отдал Чернова «Крыльям Советов» в аренду на сезон
Никита Чернов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».
Самарский клуб объявил о подписании 29-летнего защитника на правах аренды до конца сезона.
Чернов выступал за красно-белых с 2022 года. В составе команды он провел 80 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами.
Фото: t.me/fckssamara_official
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
