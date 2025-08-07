«Спартак» отдал Чернова «Крыльям Советов» в аренду на сезон

Никита Чернов перешел из «Спартака» в «Крылья Советов».

Самарский клуб объявил о подписании 29-летнего защитника на правах аренды до конца сезона.

Чернов выступал за красно-белых с 2022 года. В составе команды он провел 80 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .

Фото: t.me/fckssamara_official