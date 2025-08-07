Агент Чернова об уходе в «Крылья»: «Это решение не «Спартака», а Станковича. На что тут обижаться? Есть вероятность, что тренер поменяется к моменту окончания аренды»
Сегодня самарский клуб объявил о подписании 29-летнего защитника «Спартака» на правах аренды до конца сезона.
Ранее игрок рассказал об отсутствии диалога с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.
– Нет ли обиды, что карьера Никиты в «Спартаке» завершилась таким образом?
– Никита – взрослый парень, вы же читали, что он сказал. На что тут обижаться? Это не клуб принял решение, а главный тренер.
В данной ситуации пойти в команду и получить игровую практику – профессиональное решение. Что будет дальше – посмотрим. Все может поменяться.
И есть вероятность, что к моменту окончания аренды поменяется главный тренер «Спартака». Сейчас главное – играть и помочь команде, которая начала сезон, – сказал агент Владимир Кузьмичев.
В сезоне‑2024/25 Чернов провел 11 матчей за «Спартак» и отметился голевой передачей.