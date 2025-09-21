  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Никита Чернов: «Есть желание доказать и вернуться в «Спартак». «Крылья» могли и победу увезти, если бы играли как в 1-м тайме»
13

Никита Чернов: «Есть желание доказать и вернуться в «Спартак». «Крылья» могли и победу увезти, если бы играли как в 1-м тайме»

Никита Чернов заявил о желании вернуться в «Спартак».

В летнее трансферное окно защитник перешел в «Крылья Советов» на правах аренды. Сегодня самарцы уступили «Спартаку» в 9-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Конечно, у меня есть желание доказать и вернуться в «Спартак». Не могу оценить игру против бывшей команды, так как не вышел на поле. Переживал за «Крылья» со скамейки.

У нас были шансы хотя бы на ничью. Если бы играли как в первом тайме, могли бы и победу увезти. Ребята очень устали, проделали много беговой работы. Надо похвалить парней за хорошую игру в обороне. Человечек (Манфред Угальде – Спортс’‘) вышел и решил исход матча», – сказал Чернов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoНикита Чернов
logoМанфред Угальде
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой: «Победа над «Крыльями» еще раз говорит тем, кто хейтит Станковича, что все впереди. Псевдоэксперты говорили в перерыве, что «Спартак» никакой, вышел Угальде – замолчали»
33сегодня, 16:05
Угальде забил во 2-м матче подряд и впервые в сезоне РПЛ – дубль «Крыльям» после выхода на замену. У форварда «Спартака» не было голов с мая
27сегодня, 13:06
Главные новости
«Краснодар» – «Зенит». 0:2 – Энрике и Глушенков забили с пасов друг друга! Онлайн-трансляция
3924 минуты назадLive
Гвардиола про ничью: «Арсенал» играл лучше, результат справедлив. Снимаю шляпу перед стойкостью игроков «Ман Сити»
28 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Сассуоло», «Фиорентина» уступила «Комо», «Рома» обыграла «Лацио», «Аталанта» разгромила «Торино» в гостях
4713 минут назад
У «Ман Сити» 7 очков после 5 туров АПЛ – это худший старт с 2006 года
2123 минуты назад
Два российских игрока в одной лиге с Месси, Роналду и Неймаром в «Невидимке». Угадаете?
24 минуты назадТелеграм
У «Сити» 33% владения мячом против «Арсенала». Это антирекорд команд Гвардиолы за 601 матч во внутренних чемпионатах
1829 минут назад
У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы
838 минут назад
У «Ман Сити» 2 победы в 5 турах АПЛ – над «МЮ» и «Вулвс»
2844 минуты назад
«Ливерпуль» оторвался от «Арсенала» и «Тоттенхэма» на 5 очков после 5 туров АПЛ, от «Челси» – на 7, от «Ман Сити» – на 8
5345 минут назад
«Ман Сити» не обыгрывает «Арсенал» 6 матчей подряд – 3 поражения и 3 ничьих с 2023-го
6850 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
16 минут назад
У Энрике первое результативное действие за «Зенит» за 15 матчей. Вингер отдал ассист на Глушенкова в матче с «Краснодаром»
410 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». Педри и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1716 минут назад
Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд
618 минут назад
Симеоне о недовольстве Альвареса заменой в матче с «Мальоркой»: «Все злятся. Хулиан – лучший игрок атаки в «Атлетико». Нам был нужен Серлот, но его удалили в спорном эпизоде»
423 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург». 1:0 – Адейеми забил. Онлайн-трансляция
233 минуты назадLive
«Интер» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
34 минуты назад
У Мартинелли 2+1 в матчах с «Ман Сити» и «Атлетиком». Хавбек «Арсенала» выходил на замену во 2-м тайме в обеих играх
335 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» и «Гладбах» сыграли вничью, «Дортмунд» принимает «Вольфсбург»
2954 минуты назадLive
У «Байера» победа и две ничьих в трех матчах при Юлманде, сменившем тен Хага
354 минуты назад