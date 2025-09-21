Никита Чернов: «Есть желание доказать и вернуться в «Спартак». «Крылья» могли и победу увезти, если бы играли как в 1-м тайме»

Никита Чернов заявил о желании вернуться в «Спартак».

В летнее трансферное окно защитник перешел в «Крылья Советов » на правах аренды. Сегодня самарцы уступили «Спартаку» в 9-м туре Мир РПЛ (1:2).

«Конечно, у меня есть желание доказать и вернуться в «Спартак ». Не могу оценить игру против бывшей команды, так как не вышел на поле. Переживал за «Крылья» со скамейки.

У нас были шансы хотя бы на ничью. Если бы играли как в первом тайме, могли бы и победу увезти. Ребята очень устали, проделали много беговой работы. Надо похвалить парней за хорошую игру в обороне. Человечек (Манфред Угальде – Спортс’‘) вышел и решил исход матча», – сказал Чернов .