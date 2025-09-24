Уэйн Руни: «Я пил два дня подряд, забивал несколько голов, потом снова пил. Если бы не жена Колин, я бы уже умер»

Уэйн Руни рассказал о проблемах с алкоголем и помощи жены Колин.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » и сборной Англии и телеведущая и журналистка в браке с 2008 года. У пары четверо сыновей: Кай Уэйн (2009), Клэй Энтони (2013), Кит Джозеф (2016) и Касс Мак (2018).

«Колин – это нечто. Мы двое детей из Крокстета (пригород Ливерпуля – Спортс’‘), выросли вместе, стали встречаться, поженились, у нас появились дети.

С моих 17 лет она знала, что я немного не в себе. Я любил футбол, был им одержим, но также любил вечеринки. Она рано это заметила и контролировала, помогала мне контролировать себя. Иногда она говорила: «Что ты делаешь?» Она так мной управляла, как менеджер. Честно говоря, думаю, если бы ее не было, я бы уже умер. Уверен.

То, что она делает... Иногда это раздражает, я думаю: «Что ты делаешь?» Но все, что она делает – для того, чтобы я оставался в этом мире и был лучше как человек. В прошлом я совершал ошибки, о которых много известно. Иногда я веду себя не так, как другие, и она помогает мне не сбиться с пути. Она делает это уже больше 20 лет.

Я хотел жить своей жизнью, выбираться из дома и наслаждаться общением с друзьями. И я зашел слишком далеко. Был момент в моей жизни, когда я боролся (с алкогольной зависимостью – Спортс’‘). Я не думал, что смогу обратиться к кому-то. Мне и не хотелось, потому что я не хотел никого обременять.

Помню, как приходил на тренировку, закапывал глаза и жевал жвачку. Я просто пил два дня подряд, а потом приходил на тренировку. В выходные я забивал несколько голов, потом возвращался и снова пил два дня подряд», – сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана «МЮ» Рио Фердинанда .

Ранее Руни неоднократно рассказывал о том, как выпивал: «Я совершил много ошибок. Когда бывала пара дней без футбола, я запирался и просто пил , пытаясь выкинуть все из головы», «В «МЮ» я пил почти до потери сознания . Чувствовал, что подвожу людей, и не знал, как еще с этим справиться», «Когда мне было 14, меня с пачкой сигарет и бутылкой сидра застал тренер молодежки «Эвертона» за пару дней до игры. Я пил слишком много ».

