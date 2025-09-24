Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану – он абсолютный гений»

Уэйн Руни заявил, что не ненавидит Криштиану Роналду.

Напомним, что у англичанина и португальца случился конфликт на ЧМ-2006 во время матча сборных Англии и Португалии , когда огни оба выступали за «Манчестер Юнайтед ». Позднее отношения бывших партнеров стали еще хуже после заявлений Уэйна о Криштиану в интервью.

«Люди думают, что я ненавижу его. Я его люблю. Я считаю, что он абсолютный гений, то, что он делает, просто невообразимо.

Я люблю Криштиану, и мне нравилось играть с ним. Думаю, люди даже не догадываются, насколько мы были близки.

Думаю, что только потому, что я сказал, что Месси лучше Роналду, люди думают, что мне не нравится Криштиану. Я люблю и Месси, мне нравится смотреть за его игрой – и только поэтому я так сказал. Потому что, мне кажется, Месси был немного лучше в плане игры, взаимодействия с партнерами и тому подобного.

Роналду – убийца [на поле]. Люди думают, что раз я сказал, что Месси лучше Роналду, то Криштиану мне не нравится и я говорю о нем свысока», – сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана «МЮ» Рио Фердинанда .

