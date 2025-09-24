Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»
Уэйн Руни не может выбрать лучшего в споре Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Люди могут предпочитать Месси или Роналду, но я не думаю, что [уровень] одного из них можно поставить под сомнение.
Говорят: «О, Уэйн сказал, что Месси лучше Роналду». Меня постоянно об этом спрашивают. Я такой: «Да перестаньте!» Два лучших игрока всех времен. На мой взгляд, эти двое – лучшие из всех когда-либо игравших. Мне просто нравится эта легкая изюминка Месси, вот и все.
Криштиану – настоящий гений в том, что он делает. Ему 40 лет. То, что он делает, невероятно, и я снимаю перед ним шляпу. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова», – сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана «МЮ» Рио Фердинанда.
Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану – он абсолютный гений»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60533 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости