Уэйн Руни: «Месси и Роналду – два лучших игрока всех времен. Мне просто нравится эта легкая изюминка Лео»

Уэйн Руни не может выбрать лучшего в споре Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Люди могут предпочитать Месси или Роналду, но я не думаю, что [уровень] одного из них можно поставить под сомнение.

Говорят: «О, Уэйн сказал, что Месси лучше Роналду». Меня постоянно об этом спрашивают. Я такой: «Да перестаньте!» Два лучших игрока всех времен. На мой взгляд, эти двое – лучшие из всех когда-либо игравших. Мне просто нравится эта легкая изюминка Месси, вот и все.

Криштиану – настоящий гений в том, что он делает. Ему 40 лет. То, что он делает, невероятно, и я снимаю перед ним шляпу. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова», – сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана «МЮ » Рио Фердинанда .

Руни о Роналду: «Люди думают, что я ненавижу его, раз сказал, что Месси лучше. Но я люблю Криштиану – он абсолютный гений»