Уэйн Руни: «Когда мне было 14, меня с пачкой сигарет и бутылкой сидра застал тренер молодежки «Эвертона» за пару дней до игры. Я пил слишком много»

Уэйн Руни рассказал, что пристрастился к алкоголю еще в подростковом возрасте.

Английский нападающий начал ярко проявлять себя в «Эвертоне» во время дебютного сезона в возрасте 16 лет. По его словам, к тому времени он уже употреблял алкоголь.

«Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось мое взросление там, оно научило меня стольким вещам.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это было в четверг или что-то такое, а в субботу я должен был играть за команду « » до 19 лет, которую тренировал Колин Харви.

И вот я перехожу дорогу, в руках у меня пакет с сидром, пачка сигарет… Машина останавливается, чтобы пропустить меня, а за рулем сидит Колин Харви.

Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили.

Если оглядываться назад, как я уже говорил в документальном фильме, у меня были разные проблемы, в итоге я пил слишком много, и это сказалось на моей игре, очевидно.

Задним умом всегда можно подумать: «Если бы ты не делал этого, ты мог бы играть на еще более высоком уровне, добился бы большего, играл бы дольше», но сейчас это все лишь суждение задним умом», – рассказал во время записи подкаста с бывшими одноклубниками по « » и , а также и Джилл Скотт.