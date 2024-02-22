Уэйн Руни: «Когда мне было 14, меня с пачкой сигарет и бутылкой сидра застал тренер молодежки «Эвертона» за пару дней до игры. Я пил слишком много»
Уэйн Руни рассказал, что пристрастился к алкоголю еще в подростковом возрасте.
Английский нападающий начал ярко проявлять себя в «Эвертоне» во время дебютного сезона в возрасте 16 лет. По его словам, к тому времени он уже употреблял алкоголь.
«Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось мое взросление там, оно научило меня стольким вещам.
Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это было в четверг или что-то такое, а в субботу я должен был играть за команду «Эвертона» до 19 лет, которую тренировал Колин Харви.
И вот я перехожу дорогу, в руках у меня пакет с сидром, пачка сигарет… Машина останавливается, чтобы пропустить меня, а за рулем сидит Колин Харви.
Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили.
Если оглядываться назад, как я уже говорил в документальном фильме, у меня были разные проблемы, в итоге я пил слишком много, и это сказалось на моей игре, очевидно.
Задним умом всегда можно подумать: «Если бы ты не делал этого, ты мог бы играть на еще более высоком уровне, добился бы большего, играл бы дольше», но сейчас это все лишь суждение задним умом», – рассказал Уэйн Руни во время записи подкаста с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом и Роем Кином, а также Джейми Каррагером и Джилл Скотт.
в общем, руни - легенда