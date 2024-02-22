Уэйн Руни: «Когда мне было 14, меня с пачкой сигарет и бутылкой сидра застал тренер молодежки «Эвертона» за пару дней до игры. Я пил слишком много»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Уэйн Руни Джейми Каррагер Рой Кин Эвертон Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Джилл Скотт алкоголь и спорт Футбол

Уэйн Руни рассказал, что пристрастился к алкоголю еще в подростковом возрасте.

Английский нападающий начал ярко проявлять себя в «Эвертоне» во время дебютного сезона в возрасте 16 лет. По его словам, к тому времени он уже употреблял алкоголь.

«Ливерпуль, где я рос, был непростым местом для жизни, но мне очень нравилось мое взросление там, оно научило меня стольким вещам.

Помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это было в четверг или что-то такое, а в субботу я должен был играть за команду «Эвертона» до 19 лет, которую тренировал Колин Харви.

И вот я перехожу дорогу, в руках у меня пакет с сидром, пачка сигарет… Машина останавливается, чтобы пропустить меня, а за рулем сидит Колин Харви.

Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили.

Если оглядываться назад, как я уже говорил в документальном фильме, у меня были разные проблемы, в итоге я пил слишком много, и это сказалось на моей игре, очевидно.

Задним умом всегда можно подумать: «Если бы ты не делал этого, ты мог бы играть на еще более высоком уровне, добился бы большего, играл бы дольше», но сейчас это все лишь суждение задним умом», – рассказал Уэйн Руни во время записи подкаста с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом и Роем Кином, а также Джейми Каррагером и Джилл Скотт.

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48 комментариев
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Ответ Отец Абду
Вот почему в 19 выглядел как 30 летним, а в 37 как 55 летний...
в 60 будет как 100 летний, а в 100 лет как 150 летний
+57
-1
+56
Обычная реальность в рабочих городах что в России, что в Англии. Москва не Россия, Лондон не Англия.
+58
-5
+53
Вот почему в 19 выглядел как 30 летним, а в 37 как 55 летний...
+39
-9
+30
даже несмотря на все это, шрек был прекрасен на поле. был период, когда он даже играл полузащитника. колотушка шикарная, а тот гол через себя...
в общем, руни - легенда
+25
-1
+24
"Будучи подростками, мы находили заброшенные дома, выбивали окна, сидели там и пили". Российский пост-панк прям)
+11
-1
+10
Ответ Висита Эльмурзаев
в 60 будет как 100 летний, а в 100 лет как 150 летний
Железный организм у Руни. Несмотря на то, что он употребляет алкоголь с 14:)
+9
0
+9
Ответ dreamstep
Обычная реальность в рабочих городах что в России, что в Англии. Москва не Россия, Лондон не Англия.
Да и Лондон большой. Восток сильно от запада отличается.
+12
-3
+9
Вот талант у людей был, не смотря на нарушение режима. Хотя может и благодаря
+4
0
+4
Несмотря на то что выпивал, играл он отменно. Бегал как бык и с головой дружил на поле.
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0
+3
Ответ dreamstep
Обычная реальность в рабочих городах что в России, что в Англии. Москва не Россия, Лондон не Англия.
Да ладно, в Москве тоже было много всего в этом духе. Да и сейчас наверняка есть.
+5
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+3
Вот че Рончик злой такой на Руни. Тот не взял его на заброшку побухать. Понимаю. Я б такое тоже не простил.
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Ответ S1rAlex
Бухать как скот и изменять жене - это жить на полную? Видно, разные у нас взгляды на жизнь.
Только что с церковной проповеди вернулись?
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+2
Как шутил Задорнов: "В возрасте когда на западе только начинают пить, у нас уже бросают."
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Есть определенная прелесть во всех этих Гаскойнах, Вини Джонсах и прочих Руни
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а зачем в заброшенном доме выбивать окна? бухать на сквозняке вредно для здоровья))
+1
0
+1
Он бы не пропал в 90-е ))
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Ответ О Леон
Умники еаные! Руни один Лучших футболистов современности! Как он выглядит, вас не должно еать!
Фанаты клубнички минусуют)))
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Ширер такой же. Бартон, Гаскойн, Тони Адамс. Тысячи их
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Ведь были же и Англичане когда-то людьми!
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Ответ Никита Алексеев
Комментарий удален пользователем
тут скорее всего генетика, многие пьют и выглядят молодо, до 35-40 лет, потом да организм перестает справляться, и резко сдает
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Тренировался по методике Гаскойна
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Ответ Dima67
Есть определенная прелесть во всех этих Гаскойнах, Вини Джонсах и прочих Руни
Обычному человеку живые люди с недостатками всегда ближе роботов на диетах
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Ответ Висита Эльмурзаев
в 60 будет как 100 летний, а в 100 лет как 150 летний
Продолжай логическую цепочку )
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Ответ Виктор Войнов
а зачем в заброшенном доме выбивать окна? бухать на сквозняке вредно для здоровья))
Ну так Туманный Альбион, дожди проклятые. Под крышей кирагасить покомфортней...
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Ответ Отец Абду
Вот почему в 19 выглядел как 30 летним, а в 37 как 55 летний...
Он в 16 уже так выглядел, если что😁
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Ответ Отец Абду
Железный организм у Руни. Несмотря на то, что он употребляет алкоголь с 14:)
Я начал нормально так уже выпивать, лет в 13,в лихие 90-е, не алкоголик, но раз в месяц, дня по 3-4 могу попить, так вот в свои 42,,люди,которые меня не знают, 30-35 годов мне дают максимум, когда узнают сколько на самом деле, удивляются, а есть одногодки, которым уже больше полтинника дашь и которые пьют то не особо, так что не только в алкоголе дело, всё от организма зависит))
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Ответ oka79410
даже несмотря на все это, шрек был прекрасен на поле. был период, когда он даже играл полузащитника. колотушка шикарная, а тот гол через себя... в общем, руни - легенда
Шрек😀
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Жил на полную. Щр..ка мы не забудем.
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Ответ S1rAlex
Бухать как скот и изменять жене - это жить на полную? Видно, разные у нас взгляды на жизнь.
Да, это жизнь рок-н-рольщика а не обыкновенного клерка
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я в 15 первый раз завязал
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