  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»
43

Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»

Рио Фердинанд назвал Уэйна Руни самым совершенным форвардом в истории АПЛ.

«Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими, пожалуйста. Самый совершенный форвард в истории Премьер-лиги», – написал бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед».

Фердинанд опубликовал фотографии с бывшим партнером по «МЮ» и анонсировал эпизод подкаста с Руни.

Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?59798 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Рио Фердинанда в X
logoХарри Кейн
logoРио Фердинанд
logoУэйн Руни
logoАлан Ширер
logoМанчестер Юнайтед
logoНьюкасл
logoпремьер-лига Англия
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoТоттенхэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Маттеус о Кейне: «Он должен завершить карьеру в «Баварии», рекорд Ширера – не мотивация. Если Харри захочет денег, то может переехать в Саудовскую Аравию»
1622 сентября, 14:57
Кейн может вернуться в АПЛ летом, чтобы побить рекорд Ширера. Отступные форварда – 65 млн евро, объявить «Баварии» решение он должен зимой (Bild)
5022 сентября, 14:30
Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»
6118 сентября, 09:01
У Кейна 109 матчей за Англию. Впереди только Джеррард, Бекхэм, Руни и Шилтон
49 сентября, 19:58
Анри – лучший игрок в истории АПЛ по версии FourFourTwo. Роналду – 2-й, Салах – 5-й, Лэмпард выше Джеррарда
14226 марта, 16:34
Главные новости
«Реал» сыграет с «Барселоной» на «Бернабеу» 26 октября. Начало – в 18:15 по московскому времени
25 минут назад
«Спартаку» предложили двух российских тренеров. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы (Metaratings.ru)
2811 минут назад
Скоулз назвал Педри лучшим полузащитником мира: «Он как Хави и Иньеста в одном игроке. Когда «Ньюкасл» забил «Барсе» в ЛЧ, он держал мяч 7 из 8 добавленных минут»
1632 минуты назад
Захарова об отношении ФИФА и УЕФА к России и Израилю: «Нужны единые стандарты. Русофобия должна быть искоренена»
3035 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
4350 минут назадLive
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
52 минуты назадТесты и игры
Тикнизян получил гражданство Сербии – спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»
3852 минуты назад
Алонсо, Флик и Сарабия из «Эльче» – претенденты на приз лучшему тренеру сентября в Ла Лиге
2359 минут назад
Российский футболист Криворог об отношении к Путину в Испании: «50 на 50, некоторые его уважают, люди постарше понимают его действия. Русофобии от латиноамериканцев и европейцев не встречал»
18сегодня, 15:34
Ненависть «Зенита» с «Краснодаром», Глушенков – лучший. Мысли Смолова после тура РПЛ
сегодня, 15:30Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:17
Сантьяго Канисарес: «Реал» жаждет побеждать из-за провала в прошлом сезоне. «Барса» может потерпеть неудачу из-за недостатка концентрации – у игроков нет злости «Мадрида»
417 минут назад
Кьеза о непопадании в заявку на ЛЧ: «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль»
918 минут назад
Жирков об ужесточении лимита: «Играют русские – будут кричать, что им поднимают зарплату. Привозят легионеров – говорят, что они не играют в сборных. Сложный вопрос, но хотелось бы видеть россиян»
444 минуты назад
Кузяев летом вел переговоры с «Леванте» и одним из клубов Сегунды («Чемпионат»)
6сегодня, 15:48
Представитель Жерсона: «Слухи об отъезде и работе с частным физиотерапевтом не соответствуют действительности. Он выполняет работу, которую дает ему «Зенит»
4сегодня, 15:33
Хавбек «Сочи» Крамарич извинился за спор с помощником судьи после матча с ЦСКА: «Допустил резкие слова на эмоциях. Уважаю работу арбитров и искренне сожалею о случившемся»
1сегодня, 15:24
Кубок Италии. «Парма» против «Специи», «Комо» сыграет с «Сассуоло»
5сегодня, 15:02Live
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 15:01Live
Булыкин про 0:2 с «Зенитом»: «Грубейшие ошибки защиты «Краснодара». Футболистов купили за очень большие деньги, они должны показывать класс»
6сегодня, 15:01