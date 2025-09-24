Рио Фердинанд: «Руни – самый совершенный форвард в истории АПЛ. Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими»
Рио Фердинанд назвал Уэйна Руни самым совершенным форвардом в истории АПЛ.
«Не сравнивайте этого зверя с Кейном, Ширером и другими, пожалуйста. Самый совершенный форвард в истории Премьер-лиги», – написал бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед».
Фердинанд опубликовал фотографии с бывшим партнером по «МЮ» и анонсировал эпизод подкаста с Руни.
Джейми Каррагер: «Кейн – один из величайших бомбардиров в истории футбола. Лучший нападающий в истории Англии»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Рио Фердинанда в X
