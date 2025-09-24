Александр Мостовой уверен, что у него не отнимут мяч, если он вернется в футбол.

Ранее бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, занимающий пост президента «Иртыша », пригласил Мостового в клуб LEON Второй лиги А на Фонбет Кубок России: «Мы найдем источники финансирования. Тем более мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем СВ вам выкупить».Мостовой – Сычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»

– Готовы сыграть за «Иртыш» в Кубке России?

– Слово «играть» здесь, наверное, не подходит, а вот выйти на несколько минут – почему бы и нет. Тем более, когда люди каждый раз кричат, что какие-то рекорды устанавливаются.

Сейчас я пока в плохой форме, потому что травмирован. Я уже второй месяц лечусь – у меня задняя поверхность бедра надорвана.

Сколько сыграть готов буду – зависит от формы. Выйти постоять можно и надолго, выйти походить тоже могу долго, а вот если поиграть, конечно, все по-другому. Но, поверьте, не подведу. Мяч у меня до сих пор еще не отнимут, – ответил 57-летний экс-хавбек «Спартака », «Сельты» и сборной России.