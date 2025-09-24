  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой – Сычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»
18

Мостовой – Сычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»

Александр Мостовой уверен, что у него не отнимут мяч, если он вернется в футбол.

Ранее бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев, занимающий пост президента «Иртыша», пригласил Мостового в клуб LEON Второй лиги А на Фонбет Кубок России: «Мы найдем источники финансирования. Тем более мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем СВ вам выкупить».МостовойСычеву об игре в «Иртыше»: «Не подведу – мяч у меня до сих пор еще не отнимут. Выйти на несколько минут – почему бы и нет»

– Готовы сыграть за «Иртыш» в Кубке России?

– Слово «играть» здесь, наверное, не подходит, а вот выйти на несколько минут – почему бы и нет. Тем более, когда люди каждый раз кричат, что какие-то рекорды устанавливаются.

Сейчас я пока в плохой форме, потому что травмирован. Я уже второй месяц лечусь – у меня задняя поверхность бедра надорвана.

Сколько сыграть готов буду – зависит от формы. Выйти постоять можно и надолго, выйти походить тоже могу долго, а вот если поиграть, конечно, все по-другому. Но, поверьте, не подведу. Мяч у меня до сих пор еще не отнимут, – ответил 57-летний экс-хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?60527 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
