Мостовой про «Золотой мяч»: «Все претенденты даже не близки к Месси и Роналду. Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, бразилец выдал сумасшедший сезон»
Александру Мостовому было сложно выбрать, кому бы он вручил «Золотой мяч».
«Это была одна из самых сложных церемоний. Я лично не знал, кого выбирать. Все могут, но и все не дотягивают. Очень трудно.
Дали Дембеле, потому что Лигу чемпионов выиграли: Луис Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь, а Усман получил «Золотой мяч». Но все претенденты все равно даже не близки к Месси и Роналду.
Думал, что будет выбор между Дембеле и Рафиньей, ведь бразилец выдал сумасшедший сезон. Но он в итоге только пятый. В общем, дали и дали. Из первой десятки любой заслуживал», – сказал бывший полузащитник «Сельты».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
