Мостовой о возобновлении карьеры: «Тоже могу выйти, там рекорды бьются какие-то. Есть предложение из Борисоглебска. Они прошли дальше, так что буду решать»
Александр Мостовой может возобновить футбольную карьеру.
Экс-хавбек «Спартака» и «Сельты» прокомментировал намерение Дмитрия Сычева вернуться на поле
«Это хорошо, будет время на подготовку. Там я тоже где-то подключусь. Тоже могу выйти, почему бы и нет? Там рекорды бьются какие-то. Но непросто будет, да.
У меня есть одно предложение из города, в котором я недавно был. Борисоглебск. Они (вероятно, «Кристалл-МЭЗТ» – Спортс”) прошли дальше, так что буду решать», – сказал 57-летний Мостовой на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».
70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в кубковом матче. Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
