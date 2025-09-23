Мостовой о возобновлении карьеры: «Тоже могу выйти, там рекорды бьются какие-то. Есть предложение из Борисоглебска. Они прошли дальше, так что буду решать»

Александр Мостовой может возобновить футбольную карьеру.

Экс-хавбек «Спартака» и «Сельты» прокомментировал намерение Дмитрия Сычева вернуться на поле

«Это хорошо, будет время на подготовку. Там я тоже где-то подключусь. Тоже могу выйти, почему бы и нет? Там рекорды бьются какие-то. Но непросто будет, да.

У меня есть одно предложение из города, в котором я недавно был. Борисоглебск. Они (вероятно, «Кристалл-МЭЗТ » – Спортс”) прошли дальше, так что буду решать», – сказал 57-летний Мостовой на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в кубковом матче. Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным игроком в истории российского футбола